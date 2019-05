Giovane donna 27enne scopre il tradimento di suo marito | l’amante era sua madre

Napoli - muore durante il matrimonio : si spegne Giovane donna nel corso del ricevimento : L'ennesima tragedia riguardante il decesso di una giovane persona, purtroppo, si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Trecase. La vittima è una donna di appena quarantasei anni, Angela Manfredonia, residente nel paese di Sarno, nel salernitano, che si è improvvisamente accasciata al suolo nel corso dei festeggiamenti di un matrimonio. Mentre stava ballando assieme agli altri presenti, ...

Legnano - donna colpisce con l’acido il volto dell’ex fidanzato dopo una lite. Ora il Giovane rischia di perdere un occhio : Colpito al volto con l’acido dalla ex fidanzata. Così un 30enne è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace e rischia di perdere un occhio dopo essere stato colpito al volto. Secondo le prime ricostruzioni, i due avevano litigato in strada nella tarda serata di ieri a Legnano, nel Milanese. La donna si è poi costituita ai carabinieri ed è stata arrestata per lesioni personali gravissime e atti persecutori. Ora si trova in ...

Cadavere in mare al largo di Ravenna - è di una Giovane donna : Ravenna, 2 maggio 2019 - E' di u na donna tra i 20 e i 30 anni il Cadavere recuperato ieri pomeriggio un miglio circa al largo del litorale nord di Ravenna da una motovedetta della capitaneria di ...

Giovane donna di soli 30 anni non riesce a smettere di mangiare le ceneri del povero marito defunto : La storia assurda di una donna che ha perso il compagno troppo presto e non riesce a farsene una ragione. La sua ossessione è diventata talmente forte da spingerla a mangiare le ceneri dello stesso defunto! Non avete letto male, questa ragazza di circa 30 anni si chiama Casie e continua a ingurgitare i resti del marito che si trovano in un’urna dopo la cremazione. La Giovane sa di avere un problema che purtroppo non riesce proprio a ...

Antonella - Giovane donna al comando di un rimorchiatore : "Chi l'ha detto che è un lavoro per soli uomini?" : BrindisiReport, in un articolo di Stefania De Cristofaro, racconta la storia di Antonella Scarciglia

Verona : Giovane donna tenta di suicidarsi - carabinieri la salvano : Verona, 26 apr. (AdnKronos) - Nella serata di ieri, in Lungadige Riva Battello a Verona alcuni passanti hanno notato una donna seduta sul parapetto e rivolta verso il sottostante corso d’acqua; compreso cosa stava per accadere, hanno dato l’allarme alla Centrale Operativa dei carabinieri che ha imme

Accoltellata in auto dall'ex - Giovane donna in condizioni disperate : Dopo la violenta aggressione la donna è stata soccorsa da alcuni passanti: lotta tra la vita e la morte. L'aggressione nel...

Giovane venduta e stuprata - fermata donna : TORINO, 21 APR - Chiusa in uno scantinato, alla periferia di Torino, e violentata per ore da due uomini in cambio di alcune dosi di droga. E' quando ha denunciato alla polizia una ragazza italiana, ...

Napoli - Giovane donna straniera ha le doglie e partorisce in un bar grazie ai militari : Era seduta in un bar di Piazza Garibaldi, a Napoli, quando è stata colta dalle doglie e le si sono rotte le acque. Una giovane donna straniera ha partorito poco dopo in quello stesso locale, aiutata da degli ostetrici un po' speciali: i militari italiani di "Strade Sicure".I soldati, infatti, sono stati richiamati dalle urla di aiuto della ragazza, che prontamente è stata soccorsa dagli uomini in divisa e dal personale del 118 che è stato fatto ...

Giovane donna morta nello scontro frontale - indagato per omicidio stradale 22enne di Montereale : L'Aquila - È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il Giovane che era alla guida dell'auto che ha provocato l'incidente avvenuto sulla strada di collegamento tra Pizzoli e Cagnano Amiterno, incidente che ha causato la morte sul colpo di Serena Durastante A fare scattare gli arresti del Giovane M.M. 22 anni di Montereale (L'Aquila), sono stati gli esami dal quale è emerso un tasso alcolemico molto ...

Cadavere di una Giovane donna trovato nel Tevere : Il corpo senza vita era all'altezza di via della Scafa, poco distante dal Ponte Due Giugno a Fiumicino (Roma). Ad...

Alan Kurdi - Giovane donna perde i sensi : evacuata. "Ci serve cibo e acqua" : La Valletta, Malta,, 9 aprile 2019 - Continua l'odissea della nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, ora al largo delle coste Maltesi dopo essere stata respinta dall'Italia . Ma le condizioni a ...

Svizzera - mistero in un hotel del Canton Ticino : trovato il corpo di una Giovane donna : Il corpo di una giovane donna è stato rinvenuto questa mattina nel bagno di una camera d’albergo a Muralto, comune svizzero del Canton Ticino. Non si sa ancora nulla su quanto accaduto e sul caso è stata aperta un’inchiesta. Secondo le prime informazioni trapelate, nella camera vi sarebbe stato un litigio.Continua a leggere

Giovane donna muore in ospedale dopo essere stata ricoverata e dimessa 2 volte - aperta inchiesta : Pescara - Veronica Costantini è deceduta all’ospedale di Pescara, dopo essere stata ricoverata e dimessa per 2 volte. La Giovane di Montesilvano, a inizio settimana aveva avvertito un malore mentre era in casa ed è stata accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale pescarese. Una prima volta era stata dimessa, poi il ritorno al nosocomio e io ricovero, dapprima nel reparto Malattie infettive e poi in Neuropsichiatria. Infine il suo ...