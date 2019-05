Fiorentina | Nardella | “Domenica tutti al Franchi”

calcioweb.eu

(Di domenica 19 maggio 2019) Il sindaco di Firenze Dario, dopo la sconfitta dellaa Parma, ha invitatoi tifosi viola allo stadio domenica prossima per la sfida al Genoa, decisiva in chiave salvezza: “Ora tutta la città deve unirsi, tirare fuori tutte le energie che ha per abbracciare questa squadra. Domenicaal Franchi, tifosi e non tifosi, non deve restare nemmeno un posto libero”. “Dobbiamoessere concentrati per quest’ultima sfida, nessuno di noi aveva pensato di arrivare a questo punto – ha concluso il sindaco -. Ma adesso bisogna riempire il Franchi fino all’ultimo posto disponibile per stare vicino alla squadra e salvarci. Stop alle polemiche, ogni discussione è rimandata a dopo la fine del campionato e unico obiettivo è la salvezza”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le ...

