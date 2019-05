Tottenham | sospesa la squalifica a Pochettino | sarà in panchina nella finale di Champions

calcioweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019) Mauricioregolarmente infinalissima diLeague che ilgiocherà contro il Liverpool il prossimo 1 giugno a Madrid. L’Uefa ha infatti sospeso per un anno lo stop di due turni inflitto al tecnico argentino dopo uno sfogo nei confronti dell’arbitro in occasione della semidi andata contro l’Ajax persa dagli ‘spurs’ 1-0. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articololaindiLeague CalcioWeb.