BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 18 e domenica 19 maggio 2019

BEAUTIFUL - Liam chiede a Hope di sposarlo : anticipazioni trame dal 19 al 25 maggio : Un nuovo matrimonio potrebbe essere celebrato in una delle soap più longeve della tv. Nelle nuove puntate di Beautiful ci sarà una proposta di matrimonio, la rinuncia ad un amore e poi un po’ di affari all’ombra della Forrester.. Di seguito le trame di tutti gli episodi in onda questa settimana, visibili tutti i giorni su Canale 5 dalla domenica al sabato, sempre alle 13.40 tranne che nel caso di domenica, quando comincia alle 14.00 ...

BEAUTIFUL anticipazioni 18 maggio 2019 : Steffy annulla il matrimonio con Bill : Steffy decide di non sposarsi con Bill e di stare sola. Lo Spencer le concede comunque le quote della Forrester Creations.

BEAUTIFUL anticipazioni Americane : archiviato Thorne - Katie torna all'altare. Chi sarà il fortunato? : Chiusa la relazione con Thorne e ottenuto l'annullamento, Katie ha il cuore libero. Scopriamo chi sarà l'uomo che riuscirà a farla capitolare?

BEAUTIFUL : CAROLINE voleva HOPE e THOMAS insieme? Anticipazioni : La primavera 2019, per quanto riguarda le puntate americane di Beautiful, si è aperta con un importante lutto che ha colpito gli Spencer e i Forrester. Chi ha seguito le nostre Anticipazioni dagli USA ne è già a conoscenza: a morire è stata CAROLINE Spencer che, come la sua omonima zia, è andata incontro ad una morte prematura. Il tutto è avvenuto off screen, ovvero lontano dagli occhi dei telespettatori, che hanno appreso la notizia quando ...

BEAUTIFUL anticipazioni americane : una coppia storica pronta al matrimonio : anticipazioni americane Beautiful: Bill chiede a Katie di sposarlo, ma lei è indecisa Una coppia storica, stando alle ultime anticipazioni americane di Beautiful, è pronta a convolare a nozze. Stiamo parlando di Bill e Katie, i quali ritrovano la serenità dopo anni di dolori. Infatti, ricordiamo che i due hanno lottato spesso per il loro […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: una coppia storica pronta al matrimonio proviene da ...

BEAUTIFUL - anticipazioni americane 20-24 maggio : Hope lascia Liam per lettera di Caroline : Mancano solo pochi giorni al ritorno di Steffy Forrester nelle puntate americane di Beautiful. Dopo un'assenza durata circa cinque mesi, l'attrice Jacqueline MacInnes Wood si rivedrà in scena a partire dalla puntata del 23 maggio. Non sarà sola, perché al suo fianco ci saranno anche le figlie Kelly e Phoebe, che l'avevano seguita nella trasferta a Parigi. E proprio questo gradito ritorno coinciderà con la crisi insanabile del matrimonio di Hope ...

BEAUTIFUL anticipazioni 17 maggio 2019 : Brooke in pena per Steffy : Brooke è felice che Hope e Liam siano tornati insieme ma è preoccupata per la scelta di Steffy di sposare Bill.

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 17 e sabato 18 maggio 2019: Bill (Don Diamont) ha allestito una cameretta per Kelly nella sua villa, dove vuole che la bimba e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) si trasferiscano dopo il matrimonio. L’editore è determinato a stipulare le nozze quel giorno stesso, immediatamente, invitando la ragazza a non lasciarsi scoraggiare da Liam (Scott Clifton) e Ridge (Thorsten Kaye). Bill le dichiara ancora ...

BEAUTIFUL anticipazioni Americane : Zoe si infuria con Flo "...lascia che Hope si consoli con Thomas!" : La Buckingham origlia una conversazione tra Hope e Flo e si arrabbia con la complice per aver tentato di allontanare la Logan da Thomas.

Anticipazioni BEAUTIFUL - puntate americane : nei prossimi mesi morirà un altro personaggio : Le puntate americane di Beautiful dei prossimi mesi saranno caratterizzate da grandi novità, destinate a sconvolgere le vite dei protagonisti della soap. Ad annunciarlo è niente meno che il produttore esecutivo Bradley Bell in una recente intervista rilasciata a Michael Fairman. In essa, il numero 1 di Beautiful ha incuriosito i telespettatori con alcuni spoiler davvero appetitosi, nei quali ha parlato di amori, rivelazioni ma anche di un nuovo ...

BEAUTIFUL - anticipazioni USA : HOPE e la figlia - la verità può aspettare? : Chi segue le nostre anticipazioni americane sa che la narrazione di Beautiful, per quanto riguarda le puntate USA, è attualmente dominata dalla storyline sullo scambio di culle che ha visto Beth Spencer (la figlia di HOPE e Liam) essere creduta nata morta durante un parto prematuro, mentre in realtà la bambina è viva ed è stata adottata da un’inconsapevole Steffy, che le ha dato il nome di Phoebe. La vicenda è, attualmente, il filo ...

BEAUTIFUL anticipazioni 16 maggio 2019 : Bill e Steffy pronti a sposarsi : Bill vuole sposarsi immediatamente e fa trovare a Steffy l'abito da sposa già pronto. Tutto è pronto per le nozze che si celebreranno nel salone di Villa Spencer.

BEAUTIFUL/ Anticipazioni : Steffy e Bill - Liam e Hope - doppio matrimonio in arrivo : Beautiful Anticipazioni, novità in arrivo per Bill e Steffy, Liam e Hope: cambiano le coppie con un doppio matrimonio in arrivo.