Salute dei bambini | infezioni della pelle | la guida da seguire con i consigli dei pediatri

Salute : nello “sdijuno” abruzzese il segreto della longevità - la scoperta dei ricercatori : L’Abruzzo, nota regione degli arrosticini, è figlia di una tradizione culinaria che affonda le radici nel territorio. Argomenti, questi, che tornano nella ricerca del’Università di Teramo che ha da poco concluso uno studio “Centenari” della regione e sulle abitudini alimentari e sulle caratteristiche metaboliche della popolazione abruzzese tra i novanta e i cento anni. In totale sono 150 i Comuni della Regione con un ...

Salute - dal ginocchio alle caviglie : i 5 punti deboli dei tennisti : Schiena, spalla, gomito, caviglia e ginocchio: sono questi cinque i ‘punti deboli’ per chi pratica tennis, tanto a livello professionistico quanto amatoriale. Il tennis è uno sport completo che mette in campo allenamento fisico e concentrazione mentale, ma può portare a sviluppare disturbi che riguardano la struttura scheletrica, in particolare colonna vertebrale e articolazioni. E’ quanto emerge da un confronto fra i maggiori ...

Dal cervello all’intestino - dal cuore ai tumori : valori nutrizionali e benefici dei mirtilli sulla Salute : I mirtilli possono essere considerati frutti di bosco “multiuso”: colorati, deliziosi e ideali da mangiare da soli come spuntino o accompagnati da cereali, nei frullati o nei dolci. Per quanto riguarda i valori nutrizionali, una coppetta di mirtilli contiene circa 80 calorie, 21g di carboidrati e 4g di fibre. Nonostante una coppetta di mirtilli contenga quasi 15g di zuccheri totali, il suo carico glicemico è inferiore a 10 e considerato basso. I ...

Emissione di radon cancerogeno dalle faglie dell’Etna : un nuovo pericolo per la Salute dei cittadini : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) da molti anni analizza su tutto il territorio nazionale il radon, un gas cancerogeno che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) colloca nel “gruppo 1”, ovvero tra i più pericolosi per la salute umana. Un territorio particolare è quello dell’Etna, sui cui fianchi affiorano numerose faglie che presentano una peculiarità: fratturano intensamente le rocce esse circostanti aumentando ...

Elettra Lamborghini preoccupa i fan : aggiornamento Salute e sogno dei figli : Elettra Lamborghini problemi di salute: la coach di The Voice preoccupa i fan e aggiorna Che Elettra Lamborghini abbia dei problemi di salute non è una novità. Alcuni giorni fa, ne ha parlato proprio lei in alcune Instagram stories, spiegando di aver fatto le analisi del sangue e di avere i valori “sballatissimi“. Per questo […] L'articolo Elettra Lamborghini preoccupa i fan: aggiornamento salute e sogno dei figli proviene da ...

Salute - idrosadenite suppurativa : app misura l’impatto sulla vita dei malati : Un aiuto digitale per chi soffre di idrosadenite suppurativa (Hs), malattia della pelle cronica e invalidante che colpisce l’1% circa della popolazione compromettendo fortemente la vita quotidiana. Un effetto che ora si può misurare grazie a ‘Hidradisk’, la prima App che traccia l’impatto della patologia permettendo di visualizzarlo, ma anche di monitorare l’efficacia del trattamento. Lo strumento nasce dalla ...

L’appello dei Prodigy per la Salute mentale : “Non soffrite in silenzio” : La morte di Keith Flint, in quel tragico 4 marzo, è ancora un silenzio assordante, ma non abbastanza da mettere il resto a tacere: l'appello dei Prodigy a tutti i fan (e non solo) è una spinta a non lasciarsi andare, a non prendere quella direzione senza ritorno che diventa un buco nero capace di divorare. La band di Breathe e Firestarter, nelle ultime ore, ha pubblicato un messaggio di speranza e incoraggiamento rivolto a tutte le persone che ...

Salute : lo studio - gli effetti dei social sulla vita degli adolescenti sono limitati : Gli effetti dei social media sulla vita degli adolescenti e sulla loro soddisfazione esistenziale sono limitati, probabilmente “minuscoli“, suggerisce uno studio condotto su 12.000 teenager del Regno Unito. A influire molto di più sono la famiglia, gli amici e la carriera scolastica, afferma il team di ricerca dell’Università di Oxford, secondo cui questa nuova indagine, pubblicata sulla rivista ‘Pnas’, è più ...

Importanti novità per la Salute dei piloti : General Electric collabora con Clinica Mobile con due sistemi ecografi portatili di ultima generazione : Per i piloti di MotoGp e Superbike nuove tecnologie d’avanguardia ed ecografi portatili grazie alla collaborazione tra Clinica Mobile e General Electric Tecnologie d’avanguardia per la salute dei piloti del Motomondiale e della Superbike. Clinica Mobile, il gruppo medico ufficiale del Campionato del Mondo di MotoGP e SuperBike, per la stagione 2019 si avvale della collaborazione della divisione medicale di General Electric ...

Tutti i nomi dei formaggi francesi contaminati ritirati dal Ministero della Salute : anche a marchio Carrefour - Lidl - Auchan e non solo : Quali sono i formaggi francesi contaminati oggetto dell'ultimo provvedimento del Ministero della Salute e dunque ritirati dal mercato? Nelle ultime ore, l'allerta intorno ad una specifica tipologia di prodotti è partito dalle autorità francesi per svilupparsi in tutta Europa e dunque in Italia dove gli alimenti in questione (appunto) sono venduti sotto più nomi e anche marchi (di varie e conosciutissime catene di supermercati). Considerando che ...

Salute : creata pelle “sostituta” dei tessuti molli - un’alternativa migliore e sicura agli innesti di grasso : Un importante passo avanti nel trattamento del problema della perdita dei tessuti molli, quello che un team di chirurghi plastici e scienziati dei materiali hanno compiuto. Gli esperti infatti ne hanno inventato un sostituto sintetico, che è risultato ben tollerato e in grado di facilitare la crescita delle cellule e dei vasi sanguigni. Il nuovo materiale mantiene la sua forma senza essere eccessivamente denso, superando gli attuali filler ...

"No al taglio dei posti letto" : contro il Parco della Salute asse destra-Cinque Stelle : In una campagna elettorale sovrastata dall'ombra gigantesca del treno ad alta velocità c'è solo un altro tema che mobilita i partiti che si sfidano per conquistare la Regione: la Sanità. Liste d'...

Sonia Viale ad Albenga - tra privatizzazione e centri Salute : "Diffidenza dei cittadini colpa della giunta Cangiano" : "L'amministrazione in carica ha sempre anteposto la battaglia politica e partitica al bene della comunità"

Salute - l’allarme dei podologi : problemi ai piedi per il 50% degli italiani : In Italia non si fa prevenzione sulle patologie del piede, che ormai riguardano un italiano su due: l’allarme viene da Napoli, dove si è tenuto il congresso internazionale di podologia e podiatria sul tema “Piede complicato da patologie croniche”, a cui hanno partecipato specialisti provenienti da tutto il mondo. Le patologie del piede come le artriti remautoidi, le ulcere, le neuropatia, le vasculopatie, o le deformità ...