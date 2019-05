Odio razziale,indagati tra FN-Casapound

fattoquotidiano : Torre Maura, 41 denunciati per disordini contro rom. Accuse da incendio doloso a odio razziale e apologia del fasci… - ckyenge : Delinquente è chi continua a propagare l'odio razziale costruendoci sopra una campagna politica. Questo è un clima… - davidefaraone : A #CasalBruciato, #Casapound e il partito della #Meloni litigano per qualche voto in più nel nome dell’odio razzial… -

La procura di Roma ha indagato 24 militanti die Forza Nuova per i disordini dei giorni scorsi a Casal Bruciato,per l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia rom.Istigazione all',violenza privata,adunata sediziosa, apologia di fascismo e minacce,le accuse.anche 16 militanti dei movimenti di lotta per la casa per un corteo non autorizzato.,inoltre, 41 esponenti di Forza Nuova eper la rivolta contro i rom trasferiti in un centro di accoglienza, il 2 aprile,a Torre Maura.(Di giovedì 16 maggio 2019)