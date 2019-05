Il Segreto Anticipazioni 17 maggio 2019 | Antolina tortura Elsa fino a farla ammalare

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Maria Castagneda resta paralizzata : Nuovissimi colpi di scena nella soap opera de ''Il Segreto''. Le trame spagnole rivelano infatti che Maria Castagneda ritornata a Puente Viejo assieme a Gonzalo nelle prossime settimane lotterà tra la vita e la morte. Vediamo nei dettagli cosa è andato in onda in Spagna. Il Segreto spoiler: Maria in pericolo di vita Le trame spagnole de ''Il Segreto'' rivelano un clamoroso colpo di scena nei prossimi episodi della soap. nelle puntate spagnole ...

Il Segreto Anticipazioni 16 maggio 2019 : Onesimo commetterà un omicidio? : Onesimo vuole rilanciare la sua attività e pensa di uccidere qualcuno. Julieta organizza un'imboscata contro Pilar, per spaventarla.

Il Segreto - anticipazioni spagnole : MARIA resterà paralizzata!!! : Terribile colpo di scena in arrivo dalle puntate spagnole de Il Segreto!!! Grazie alle anticipazioni fornite dalla rivista iberica SuperTele, si scopre infatti che MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) resterà paralizzata. Facciamo quindi il punto della situazione per capire che cosa sta effettivamente accadendo in Spagna. Il Segreto, anticipazioni spagnole: una bomba esplode al banchetto nuziale di Fernando e MARIA Elena Negli episodi andati in onda ...

Il Segreto - anticipazioni : Dolores cerca di distribuire le banconote false ai suoi vicini : Le anticipazioni della famosa telenovela spagnola Il Segreto riservano diverse novità. Nelle prossime puntate della soap opera che andranno in onda dal 19 al 25 maggio, Severo cercherà di organizzare una controffensiva contro Eustaquio Molero per proteggere i cittadini di Las Lagunas. Nel frattempo a Puente Viejo arriverà un contraffattore, il quale cercherà di smerciare delle banconote false. In seguito Matias sarà notevolmente preoccupato, ...

Anticipazioni Il Segreto : Antolina inganna il marito - Isaac affronta Alvaro : La soap opera iberica “Il Segreto” continua ad appassionare il pubblico. Presto al triangolo amoroso composto da Isaac Guerrero, Antolina ed Elsa Laguna, si aggiungerà un’altra persona. Quest’ultima continuerà a fare i conti con la malvagia moglie del carpentiere, che metterà in atto un’altra delle sue perfide strategie. L’ex ancella farà andare su tutte le furie il consorte dopo avergli fatto credere che la sorella del defunto Jesus ha fatto ...

Il Segreto Anticipazioni 16 maggio 2019 : Onesimo medita un omicidio : Onesimo vuole rilanciare la sua attività e pensa di uccidere qualcuno. Julieta organizza un'imboscata contro Pilar, per spaventarla.

Il Segreto Anticipazioni : ISAAC e ALVARO rivali per il cuore di ELSA? : Il dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni), new entry de Il Segreto, troverà presto in ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) un nuovo nemico: il falegname infatti, geloso del rapporto che il medico instaurerà con Elsa Laguna (Alejandra Meco), “marcherà il territorio” e gli chiederà con fare minaccioso di lasciare quanto prima Puente Viejo. Cerchiamo di capire meglio come si arriverà a questa svolta… Spoiler Il Segreto: Elsa e ALVARO ...

Anticipazioni Il Segreto : Saul dona il suo sangue al fratello Prudencio : Continuano ad essere ricche di suspense le trame della serie televisiva iberica “Il Segreto” prodotta da Boomerang Tv e scritta dall’autrice Aurora Guerra. Le Anticipazioni degli episodi che il pubblico italiano vedrà prossimamente svelano che Saul Ortega e Julieta Uriarte faranno i conti con dei nuovi imprevisti, proprio quando avrebbero dovuto pronunciare il fatidico “sì lo voglio”. A mettere il bastone tra le ruote alla coppia questa volta ...

Il Segreto Anticipazioni 16 maggio 2019 : Onesimo medita un assassinio : Onesimo vuole rilanciare la sua attività e pensa di uccidere qualcuno. Julieta organizza un'imboscata contro Pilar, per spaventarla.

Il Segreto Anticipazioni : SAUL dona il suo sangue a PRUDENCIO. Perché? : Prima di convolare a giuste nozze, SAUL Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan) dovranno affrontare diverse difficoltà nei futuri episodi italiani della telenovela Il Segreto; i due innamorati, in particolar modo, dovranno guardarsi le spalle dal perfido Eustaquio Molero (Carlos Manuel Diaz), arrabbiato con loro per l’aiuto che hanno fornito a Severo Santacruz (Chico Garcia) nella controversa questione dei territori di Las ...

Il Segreto Anticipazioni 15 maggio 2019 : Elsa diventa la serva di Antolina : Antolina si diverte a trattare Elsa come una sua serva e Consuelo cerca di avere delle spiegazioni su questo pesante comportamento.

Beautiful - anticipazioni americane : Flo e Wyatt più vicini ma il Segreto di Beth incombe : Le coppie vanno e vengono nelle trame di Beautiful e non c'è affatto da stupirsi davanti alla crisi in atto tra Sally e Wyatt nelle puntate americane. Sebbene la rossa e lo Spencer siano apparsi molto affiatati in passato, è bastato un piccolo segreto a fare arrabbiare il figlio di Quinn. Quest'ultimo, infatti, ha scoperto che la fidanzata inviava di nascosto dei messaggi a Thomas, tanto da essere a conoscenza delle mire del rampollo Forrester ...

Anticipazioni Il Segreto al 25 maggio : il furto alla locanda era una finzione : La popolarissima soap opera di Canale 5 Il Segreto, come spesso accade, regala clamorose indiscrezioni e colpi di scena. Le Anticipazioni dal 19 al 25 maggio raccontano di numerosi problemi che accadranno a Puente Viejo: in particolare ci saranno dei risvolti interessanti in merito al furto avvenuto alla locanda che si scoprirà essere un inganno, frutto di un piano orchestrato dal giovane Matias. Il piano del giovane Castaneda consisteva ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio 2019 : anticipazioni puntata 1952 de Il SEGRETO di mercoledì 15 e giovedì 16 maggio 2019: Antolina costringe la povera Elsa a lavorare molto duramente, trattandola quasi come una schiava… Tutti sono molto in ansia per la salute di Elsa, ma Consuelo è l’unica che coraggiosamente affronta Antolina… Onesimo studia un piano per rilanciare le pompe funebri: intende… uccidere qualcuno!!! Julieta convince Meliton a tendere ...