Maltempo, frane e allagamenti: esondano due fiumi in Emilia Romagna. FOTO

(Di lunedì 13 maggio 2019) Disagi e smottamenti sono segnalati in molte zone del Bolognese in seguito alle piogge che da diverse ore hanno colpito la regione. Nella notte tra ieri e oggi, 13 maggio, è straripato il torrente Sillaro, mentre in mattinata è toccato al SavioProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...