Calcio, posticipo Roma-Juventus 2-0

Labatte 2-0 lae ritorna al quinto posto in compagnia del Milan. riscavalcando il Torino: Champions sempre nel mirino. Buon avvio bianconero e Mirante deve salvare su Cuadrado e Dybala.Sull'altro fronte, Pellegrini crossando coglie la traversa.Palo anche di Dybala con tocco di Mirante.Chiellini "mura" El Shaarawy Ripresa. 'Faraone' subito alto. Il Var annulla per fuorigioco un gol di Ronaldo.Mirante respinge su Emre Can, El Sha chiama Szczesny al gran volo. Sblocca Florenzi (79'), raddoppia Dzeko (92').(Di domenica 12 maggio 2019)