Mattia Binotto F1 | GP Spagna 2019 | “Evidenziati i punti deboli della Ferrari | giornate

(Di sabato 11 maggio 2019) Giornata davvero molto difficile per la, le qualifiche del GP dinon hanno sorriso al Cavallino Rampante che non è mai riuscito a essere protagonista a Barcellona: Sebastian Vettel terzo, Charles Leclerc quinto, distacchi abissali dalla Mercedes che sta dominando il weekend del Montmelò con una facilità disarmante. Le Rosse perdono troppo terreno nel terzo settore e non riescono mai a ribattere contro le Frecce d’Argento che volano, i tanti aggiornamenti portati dalla Scuderia di Maranello in terra iberica non hanno dato i frutti sperati e la situazione è davvero disperata. Il team managerha analizzato la situazione rilasciando delle dichiarazioni a it.motorsport.com: “È stata una qualifica difficile, come l’intero weekend fino a questo punto. Nel caso poi di Charles, la situazione è stata ulteriormente complicata dai danni subiti dalla vettura ...

