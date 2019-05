Sky Sport – Lavoro a parte per Mertens e Ounas A sinistra potrebbe esserci un

Streaming NBA : domenica alle 21.30 una gara-7 a Ovest in esclusiva su Skysport.it : Quando una gara senza futuro della Western Conference, quelle da dentro-o-fuori, sarà in diretta su Sky Sport e anche eccezionalmente visibile a tutti in Streaming sul nostro sito, in esclusiva per l'...

Sky Sport F1 - Diretta Esclusiva Gp Spagna (9 - 12 Maggio). In chiaro differita TV8 : Quinta gara del Mondiale 2019 di F1 in Diretta Esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201 SAT/FIBRA e 472 DTT)., con il Gran Premio di Spagna in ondada giovedì 9 a domenica 12 maggio. Ferrari al Montmelò con aggiornamenti aerodinamici, Power unit e sospensione anteriore nuove per vincere nel feudo Mercedes. In Spagna torna anche la F2 e ripartono i campionati di F3 e Porsche Super ...

Allegri-Juventus - ultimissima : "Sky Sport" annuncia il nuovo retroscena! : ALLEGRI JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultimissime indiscrezioni dei colleghi di "Sky Sport", non ci sarebbe alcuna traccia di rottura tra Agnelli e Allegri. Un rapporto che potrebbe continuare anche in vista della prossima stagione, ma è chiaro che dovranno essere valutati alcuni dettagli. Agnelli incontrerà Allegri nei prossimi giorni e verranno analizzati tutti i

Sky Sport Europa League Semifinali Ritorno (diretta) | Palinsesto e Telecronisti : Dopo la due giorni di Champions, torna l'edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle squadre italiane ancora in corsa, oltre a tutti gli altri match. E su Sky Sport 251, Diretta Gol, con tutte le partite in programma da seguire...

Daniele Adani lascia Sky Sport per Dazn - cosa c’è di vero? : Daniele Adani lascia Sky Sport per Dazn, cosa c’è di vero? Le notizie oggi più che mai, come sappiamo bene, sono molto virali. Basta quindi pochissimo tempo perché un annuncio, anche quando non è veritiero, prenda a circolare con forza e soprattutto tanta velocità. Salvo scoprire a distanza di qualche ora che la notizia semplicemente è falsa. Fake news su passaggio di Daniele Adani come commentatore da Sky a Dazn Protagonista ...

Motorsport - il settimo episodio in onda su Sky Sport Arena : FORMULA 1 Se la Mercedes da 5 anni a questa parte domina in lungo e in largo il campionato mondiale di F1, come gli appassionati ben sanno, buona parte del merito si deve, alla sua power unit ibrida. ...

Mercato Juventus - "Sky Sport" rivela : ecco i 3 sacrificabili di Paratici : Mercato Juventus- Una stagione da autentica protagonista e una prossima annata ancora da programmare e organizzare nel minimo dettaglio. La Juventus si prepara a mettere le mani sul Mercato per potenziare la squadra in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dall'imminente summit tra Allegri e Agnelli. L'incontro potrebbe concretizzarsi in vista dei prossimi giorni e

Playoff NBA - Golden State-Houston alle 4.30 su Sky Sport : questione di difesa - e non solo - : Mancano Curry e Thompson all'appello e soprattutto un'intensità che potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Un dato sorprendente venuto fuori post gara-4 fa riflettere: Houston con Tucker ...

Daniele Adani - dopo la lite con Allegri lascia Sky Sport per Dazn con Diletta Leotta : ma era un attacco hacker : Daniele Adani pronto a lasciare Sky Sport: è l’indiscrezione trapelata qualche ora fa sul sito CalcioNapoli24.it, secondo cui per l’opinionista televisivo sarebbe pronto un contratto con Dazn, la piattaforma che detiene i diritti di alcune partite della Serie A dove è già approdata Diletta Leotta. In realtà però, la notizia non è vera ma è il frutto di un attacco hacker ai danni del sito: “Per fortuna per Lele la news non è ...

Programmi tv di Mercoledì 8 maggio - Ajax – Tottenham su Rai 1 e Sky Sport : Programmi tv di Mercoledì 8 maggio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:30 Ajax – Tottenham Rai 2 ore 21:20 Amore, cucina e curry Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:40 Live non è la D’Urso Rete 4 ore 21:25 Colpevole d’innocenza Italia 1 ore 21:20 Il mio amico Nanuk La7 ore 21:15 Atlantide – La Grande stangata con il film La Grande Scommessa Tv8 ore 21:15 Notte Prima degli Esami – ...

Liverpool-Barcellona : il match sarà visibile sui canali SkySport e in streaming su SkyGo : Stasera il Liverpool di Jurgen Klopp affronterà il Barcellona di Ernesto Valverde. Il match che si disputerà allo Stadio Anfield è valido per la gara di ritorno della semifinale di Champions League. La partita di andata è stata vinta dalla formazione blaugrana 3-0. Per passare il turno ed andare in finale i Reds devono vincere con quattro gol di scarto, mentre con un eventuale 3-0 per il Liverpool si andrebbe ai tempi supplementari. I ...

NBA Playoff - Denver-Portland : gara-5 alle 4.30 su Sky Sport - la rivincita dell'ex Barton : Magari anche in gara-5, in diretta dalle 4.30 su Sky Sport NBA con il commento di Paola Ellisse e Matteo Soragna. IL RIASSUNTO DELLA SERIE Serie A >voce 1 voce 2 Playoff NBA, semifinali di Conference:...

Sky Sport Champions Semifinali Ritorno (diretta) | Palinsesto e Telecronisti : Torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Tutti i match in onda live, senza dimenticare l’opzione Diretta Gol, per seguire gli incontri in contemporanea. La serata proseguirà a mezzanotte con “5X5 Champions League”, 30 minuti di brevi...