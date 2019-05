Taekwondo | Mondiali 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Ilinternazionale delsta per entrare nel vivo. La prossima settimana andranno infatti in scena a Manchester, in Inghilterra, i, inda mercoledì 15 maggio a domenica 19 maggio. La rassegna iridata metterà di fronte gli atleti migliori al mondo e rappresenterà un appuntamento di fondamentale importanza per il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli atleti gareggeranno nelle sedici categorie di peso tradizionali (otto al maschile e otto al femminile) e l’evento sarà classificato di categoria G12.La spedizione italiana punterà soprattutto sul talento di Vito Dell’Aquila, bronzo nel 2017 e in cerca di un risultato di prestigio per scalare posizioni nel ranking olimpico. La squadra azzurra guidata dal Direttore Tecnico Claudio Nolano potrà contare anche su diversi atleti competitivi, come Daniele Rotolo e Simone ...

