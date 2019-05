Crisi Fiorentina | Salvadori Confindustria | “Dai Della Valle mancanza di comunicazione”

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Laè in piena, un bottino misero negli ultimi mesi non ha addirittura ancora certificato la salvezza matematica. In tutto ciò, la tifoseria contesta i. Di questo ha parlato il presidente diFirenze, Luigi, rispondendo alle domande dei giovani all’iniziativa ‘Smart Future Academy’ oggi al Teatro Odeon nel capoluogo toscano. Ecco le sue parole.“I soldi li mettono loro, va riconosciuto, ma hanno unadi comunicazione assoluta, e questo è il grandissimo errore quando si parla di: è fondamentale la passione, la compartecipazione, questo è il loro grande errore. Isono stati molto importanti, perché hanno portato lain certi momenti a essere fra le prime in Italia e in Europa, questo bisogna riconoscerlo. Purtroppo tutti i grandi presidential ...

Fiorentinanews : “Se una delle grandi aziende dei Della Valle fosse nelle stesse situazioni della #Fiorentina, la crisi avrebbe già… - zazoomblog : Crisi Fiorentina Babacar: “Una settimana fa mi sono sentito male città triste…” - #Crisi #Fiorentina #Babacar: - zazoomnews : Crisi Fiorentina Babacar: “Una settimana fa mi sono sentito male città triste…” - #Crisi #Fiorentina #Babacar: -