Mondiale donne | al via il raduno a Coverciano Rosucci | ' Questa Italia vuole sorprendere'

Donne - in azzurro è sempre ItalJuveGama&Co. - le bianconere al Mondiale : Cambiano i colori, ma le interpreti restano più o meno le stesse. Ci sarà molta Juventus in Francia, dove a giugno l'Italia parteciperà al Mondiale. Come succede anche per gli uomini, l'ossatura della ...

25 Aprile : la giornata Mondiale delle donne che studiano e lavorano nell'Ict : È un viaggio in sei direzioni - arte, spazio, scienza, lavoro, ambiente, talento - con realtà virtuale e altre innovazioni. Interverranno esperte di Lenovo, uno studioso delle opere leonardiane, ...

Domani Italia-Irlanda (donne) - altro test Mondiale : Dopo l'1-1 nell'amichevole di venerdi' a Lublino con le padrone di casa della Polonia, riparte da Reggio Emilia la marcia della nazionale femminile verso il mondiale. Le azzurre sosterranno nel pomeriggio la rifinitura alla vigilia dell'amichevole con l'Irlanda, in programma Domani allo stadio 'Citta' del Tricolore'. Una sfida carica di significati per la ct Milena Bertolini, nata a Correggio e cresciuta calcisticamente nella Reggiana. Domani a ...

Nazionale donne - bel gioco e pari in Polonia : prove azzurre di Mondiale : Non è arrivata la vittoria, ma l'esame a due mesi dal mondiale in Francia è superato. A Lublino la Nazionale femminile pareggia 1-1 con la Polonia mantenendo l'imbattibilità in questo 2019, visto che ...