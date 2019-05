Inchiesta sanità e dimissioni | Alfonso Gentili | Catiuscia Marini completi il suo mandato!

Umbria - Inchiesta sanità : Riesame di Perugia conferma gli arresti domiciliari per Bocci - Duca e Valorosi : Il tribunale del Riesame di Perugia ha confermato le misure cautelari degli arresti domiciliari all’ex segretario del Pd umbro Gianpiero Bocci, all’ex dg dell’ospedale di Perugia Emilio Duca e al direttore amministrativo Maurizio Valorosi, indagati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti concorsi truccati all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Secondo i giudici, ai quali i tre – ai domiciliari dal 12 aprile scorso – avevano ...

Inchiesta sanità - rischio paralisi per il servizio sanitario regionale : Inchiesta sanità, rischio paralisi per il servizio sanitario regionale "A seguito delle note vicende che hanno investito la sanità umbra, è molto alto il rischio di una paralisi che potrebbe ricadere ...

Inchiesta sanità - Articolo 1 : 'Giudizio severo sulla vicenda' : ... la Regione 32mila ← Strade, al via la fase finale dei lavori di ripristino della SS73 di Bocca Trabaria Città della domenica accoglie i visitatori per Pasqua tra spettacoli e attrazioni → ...

Inchiesta sanità umbra : Duca davanti al giudice : L'ex direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere

Inchiesta sanità Umbria - adesso spuntano liste di nomi e tracce di prove scritte : Ora spuntano liste di nomi e tracce di prove scritte. Il giorno dopo le dimissioni della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, l'indagine sui concorsi per le assunzioni che sarebbero state ...

Inchiesta sanità in Umbria : si è dimessa la presidente della Regione Catiuscia Marini : Si è dimessa la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd,. L'annuncio è arrivato oggi pomeriggio al termine di una lunga riunione nel palazzo che ospita la sede della Giunta, nel centro di ...

Inchiesta sanità in Umbria - si dimette la presidente della Regione Marini : «Io sono una persona perbene, per me la politica è sempre stata 'fare l'interesse generale', da sindaco della mia Città, Todi, ndr ,, da Europarlamentare, ed in questi anni da presidente di Regione»: ...

[L'Inchiesta] Sanità Umbria : cade la testa della governatrice Marini ma ora il Pd rischia di perdere la regione : Alla fine si è dimessa . Per tutto il giorno Catiuscia Marini è rimasta asserragliata dentro il Palazzo della regione in un via vai di consiglieri e avvocati. Anche il commissario dem Walter Verini ...

Inchiesta su sanità umbra - Catiuscia Marini si è dimessa : Si è dimessa la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd,. L'annuncio è arrivato oggi pomeriggio al termine di una lunga riunione nel palazzo che ospita la sede della Giunta, nel centro di ...

Inchiesta sui concorsi truccati nella Sanità Umbria - si dimette il governatore Marini : Si è dimessa la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini (Pd). Era indagata nell'Inchiesta della procura di Perugia su alcuni concorsi per assunzioni che sarebbero stati pilotatiall'ospedale del capoluogo umbro

Inchiesta sulla sanità in Umbria - si è dimessa la presidente Catiuscia Marini : Si è dimessa la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd,. L'annuncio è arrivato oggi pomeriggio al termine di una lunga riunione nel palazzo che ospita la sede della Giunta, nel centro di ...

Umbria - dopo Inchiesta su sanità si dimette la presidente di Regione Catiuscia Marini (Pd) : Catiuscia Marina, presidente della Regione Umbria, si è dimessa dopo l'indagine a suo carico in merito all'inchiesta sui concorsi per le assunzioni nel mondo della sanità regionale e del capoluogo umbro. La decisione è arrivata dopo una lunga riunione che si è tenuta nel pomeriggio di martedì 16 aprile.Continua a leggere

Inchiesta sanità - i capigruppo di maggioranza : 'Fiducia nella presidente Marini' : ... riteniamo comunque di esprimere una nostra valutazione sull'attuale fase politica. Confermiamo la fiducia alla presidente Catiuscia Marini ed al suo operato in questi giorni in cui è sottoposta ad ...

Il Pd dopo l’Inchiesta sulla sanità in Umbria : Roma. Roba d’altri tempi, ma in altri tempi colui che ora è commissario del Pd umbro dopo il deflagrare dell’inchiesta sulla sanità, e cioè Walter Verini, deputato di lunga esperienza e presidente del Pd umbro, se ne stava in Campidoglio, dietro le quinte, a monitorare la prima e la seconda sindacat