Pronostico Real Madrid vs Villarreal | La Liga 05-05-2019 e Formazioni

Pronostico Real Betis vs Espanyol - La Liga 29-04-2019 e Formazioni : La Liga, 35^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Betis-Espanyol, lunedì 29 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Betis-Espanyol, in programma lunedì 29 aprile 2019. Entrambe vogliono concludere in bellezza la stagione: sono questi gli ingredienti del posticipo del ”Villamarin”, in programma lunedì alle ore 21, tra due squadre appaiate in classifica a ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Real Madrid - La Liga 28-04-2019 : La Liga, 35^ giornata, analisi, formazioni e Pronostico di Rayo Vallecano-Real Madrid, domenica 28 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, formazioni e Pronostico della partita Rayo Vallecano-Real Madrid, in programma domenica 28 aprile 2019. Il Real Madrid per blindare almeno il terzo posto, il Rayo Vallecano per le ultime residue speranze di salvezza. Le motivazioni nel posticipo al ”Campo de Fútbol de ...

Pronostico Villarreal vs Huesca - La Liga 28-04-2019 e Formazioni : La Liga, 35^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Villarreal-Huesca, domenica 28 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Villarreal-Huesca, in programma domenica 28 aprile 2019. Il Villarreal per la salvezza, l’Huesca anche. Questo è il tema della sfida in scena al ”Estadio de la Ceramica” per la 35a giornata della Liga. Il submarino amarillo arriva da tre ...

Pronostico Real Sociedad vs Getafe - La Liga 28-04-2019 e Formazioni : La Liga, 35^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Sociedad-Getafe, domenica 28 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Sociedad-Getafe, in programma domenica 28 aprile 2019. Il Getafe vuole avvicinarsi alla storica aritmetica qualificazione in Champions League. La Real Sociedad, invece, vuole ben figurare in questo finale di stagione che li vede ormai fuori dai ...

Pronostico Getafe vs Real Madrid - La Liga 25-04-2019 e Formazioni : La Liga, 34^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Getafe-Real Madrid, giovedì 25 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Getafe-Real Madrid, in programma giovedì 25 aprile 2019. Il derby di Madrid chiude la 34esima giornata di Primera Division. In pochi avrebbero pronosticato un simile scenario a inizio stagione, con il Getafe protagonista di un torneo memorabile e in lotta ...

Pronostico Barcellona vs Real Sociedad - La Liga 20-04-2019 e Formazioni : La Liga, 33^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Barcellona-Real Sociedad, sabato 20 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Barcellona-Real Sociedad, in programma sabato 20 aprile 2019. Con il titolo di Campione di Spagna che si avvicina, il Barcellona ospita la Real Sociedad in una gara valevole per la 33/a giornata di Liga. I blaugrana sono reduci dal rotondo successo ...

Pronostico Leganes vs Real Madrid - La Liga 15-04-2019 e Formazioni : La Liga, 32^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Leganes-Real Madrid, lunedì 15 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Leganes-Real Madrid, in programma lunedì 15 aprile 2019. Il posticipo della Liga propone la sfida tra due squadre che non hanno quasi più nulla da chiedere alla propria stagione. Il Leganes di Mauricio Pellegrino vuole mantenere la distanza di sicurezza ...

Pronostico Siviglia vs Real Betis - La Liga 13-04-2019 e Formazioni : La Liga, 32^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Siviglia-Real Betis, sabato 13 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Siviglia-Real Betis, in programma sabato 9 aprile 2019. Non chiamatelo derby da fine stagione. Siviglia e Real Betis è una gara dai contenuti significativi per entrambe, in lotta per un piazzamento in Europa League. A dire il vero la squadra di Joaquín ...

Pronostico Real Madrid vs Eibar - La Liga 06-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 31^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Madrid-Eibar, sabato 6 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Madrid-Eibar, in programma sabato aprile 2019. Di nuovo in campo dopo la sconfitta. Il Real Madrid ospita l’Eibar dopo il tonfo di Valencia per 2-1 e al ”Bernabeu” saranno chiamati a riprendere il cammino intrapreso con Zinedine Zidane ...

Pronostico Valencia vs Real Madrid - La Liga 03-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 30^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Valencia-Real Madrid, mercoledì 3 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Valencia-Real Madrid, in programma mercoledì 3 aprile 2019. Il Valencia, dopo aver battuto e superato in classifica il Siviglia per via della differenza reti, è chiamato a una prestazione super con il Real per avere la speranza di qualificarsi in ...

Villareal-Barcellona : probabili formazioni - quote e Pronostico : Villareal-Barcellona: probabili formazioni, quote e pronostico Martedì 02 Aprile alle ore 21:30 si gioca il match di ritorno tra Villareal e Barcellona. Partita importante per il Villareal che deve portare a casa punti per non finire in zona retrocessione. Villareal: lo stato della squadra Villareal che torna da una sconfitta in casa del Celta Vigo. Partita che si sblocca dopo appena 11 minuti di gioco con il gol di K. Ekambi su assist ...

Pronostico Villarreal vs Barcellona - La Liga 02-04-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 30^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Villarreal-Barcellona, martedì 2 aprile 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Villarreal-Barcellona, in programma martedì 2 aprile 2019. La sconfitta del Villarreal sul campo del Celta Vigo ha acceso ulteriormente la lotta salvezza. Tra le due squadre c’è ora un punto di distacco. Il submarino amarillo, però, dovrà fare i ...

Real Madrid-Huesca : probabili formazioni - quote e Pronostico : Real Madrid-Huesca: probabili formazioni, quote e pronostico Dopo le qualificazioni delle nazionali sono ripresi i rispettivi campionati. E’ tornata così anche la Liga, arrivata alla 29a giornata della stagione 2018/19. Sarà il Real Madrid a chiudere il weekend di calcio spagnolo. I Blancos sono impegnati Domenica 31 Marzo 2019 nella loro casa, il temuto stadio Santiago Bernabeu di Madrid, alle ore 20.45. Ad opporsi sarà ...

Pronostico Real Madrid vs Huesca - La Liga 31-03-2019 - Formazioni e Info : La Liga, 29^ giornata, analisi, Formazioni e Pronostico di Real Madrid-Huesca, domenica 31 marzo 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi, Formazioni e Pronostico della partita Real Madrid-Huesca, in programma domenica 31 marzo 2019. Al ”Santiago Bernabeu” va in scena il posticipo domenicale tra due squadre in lotta per obiettivi diversi. Il Real è alla ricerca di punti utili per garantirsi l’accesso alla ...