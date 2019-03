LIVE Italia-Giappone | Mondiali curling 2019 in DIRETTA | 4-5 I nipponici ci superano al

LIVE Italia-Giappone - Mondiali curling 2019 in DIRETTA : 3-2. I nipponici si portano in scia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Giappone, valida per la prima giornata del round robin dei Mondiali di curling: all’Enmax Centre di Lethbridge (Canada) scatta la 60^ edizione della rassegna iridata alla quale prendono parte 13 Nazionali, qualificatesi attraverso le varie competizioni continentali. Per andare ai play-off bisognerà entrare tra le migliori 6: le prime due andranno in semifinale, ...

LIVE Italia-Olanda pallanuoto 4-5 - Semifinale Europa Cup 2019 in DIRETTA : Setterosa a caccia della finale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale di Europa Cup 2019: a Torino, davanti al pubblico di casa, il Setterosa affronta l’Olanda in una sfida attesissima che vale l’accesso all’ultimo atto della competizione continentale. Scontro diretto molto difficile per la compagine guidata da Fabio Conti: davanti le campionesse d’Europa in carica, battute però dalle azzurre negli ultimi due confronti (arrivati ...

«Noi indispensabili come 25 anni fa» : Berlusconi scalda l’assemblea di Forza Italia LIVE : Rivendica il ruolo del suo partito, il presidente Berlusconi, alla fine dell’assemblea degli eletti. E Tajani conferma: «Senza Forza Italia il centrodestra non vince da nessuna parte»

LIVE Karate - Europei 2019 in DIRETTA : 29 marzo. Italia femminile in finale per l’oro nel kata - ora tocca al kumite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei 2019 di Karate. Dopo le emozioni delle sfide individuali, oggi sul tatami del Pabellón Multiusos di Guadalajara (Spagna) inizieranno le prove a squadre, con le fasi eliminatorie sia del kata che del kumite. Ci attendono quindi tanti combattimenti che decreteranno le nazioni che si giocheranno le medaglie. L’Italia, dopo l’ottimo avvio di ieri, è pronta ad ...

Terremoto - torna la paura al Centro Italia : scosse a raffica tra Marche e Abruzzo - inizia un nuovo sciame sismico [LIVE] : torna la paura al Centro Italia per il Terremoto: uno sciame sismico iniziato ieri sera sta interessando il mare Adriatico al largo delle Marche meridionali. Le scosse vengono distintamente avvertite a Porto San Giorgio, Fermo, San Benedetto del Tronto, Pedaso, Altidona, Massignano, Moresco, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Grottammare, Offida. Stamattina alle 10:55 s’è verificata la scossa più forte, di magnitudo 3.6 ad appena ...

Italia-Liechtenstein 6-0 diretta LIVE - gioia anche per Pavoletti! : 78′ – Esce Bonucci, entra un altro debuttante: il difensore Izzo. 76′ – Esordio e subito gol per Pavoletti: il portiere respinge su un suo colpo di testa ma è bravo lo stesso attaccante del Cagliari a tornare sul pallone e metterlo in rete. 71′ – Dopo una grandissima standing ovation, esce dal campo Fabio Quagliarella: al suo posto Leonardo Pavoletti. 69′ – E sono 5, ancora Kean a segno dopo ...

Italia - Liechtenstein 4-0 : cronaca diretta LIVE - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Italia-Liechtenstein 4-0 50' Italia ad un passo dal quinto gol con una gran giocata di ...

Italia-Liechtenstein 4-0 diretta LIVE - entra Zaniolo : 56′ – Primo cambio per l’Italia: esce Jorginho, entra Zaniolo. 49′ – Clamoroso pallonetto di Spinazzola che per poco non finisce in rete, salva un difensore ospite sulla linea. 46′ – Inizia la ripresa! 45’+2 – Fine primo tempo, un’Italia straripante è avanti 4-0 e ha l’uomo in più: Sensi, Verratti e Quagliarella due volte i marcatori. 45’+2 – Quagliarella questa ...