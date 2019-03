USA | sbranata dai suoi pitbull mentre gli porta il cibo | muore giovane madre di 2 bimbi

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Johana VIllafane, unadonna di appena trentatré anni,di due bambini, ha perso tragicamente la vita nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America, precisamente in Texas. Il tragico episodio è avvenuto all'interno di una struttura veterinaria della zona: la donna si trovava lì perché stavando da mangiare aidue cani di razza. Improvvisamente, però, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, è stata letteralmente attaccata esenza riuscire a salvarsi. I due cani si trovavano lì perché erano stati messi in quarantena proprio per aggressività, a causa di un episodio precedente avvenuto qualche giorno prima. I cani avevano aggredito un'altra persona. Adesso i due animali sono stati abbattuti per recuperare il corpo della vittima.USA: attaccata daidue cani, vienee uccisa unaI cani si trovavano nella "O'Connor ...