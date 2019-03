brindisilibera

(Di martedì 26 marzo 2019) Luigi Vernaglione, promotore delle iniziative,, personalità del mondo medico, civile, religioso, universitario, filosofico nonché rappresentanzeASL Brindisi e dell'associazionismo correlato ai ...

brindisilibera : New post (Simposio dedicato alla cultura della donazione di organi per trapianto) has been published on Brindisi Li… - Brundisiumnet : Simposio dedicato alla cultura della donazione di organi per trapianto - -