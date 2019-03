Al via la beta di EMUI 9 basata su Android 9 Pie per HONOR 9N e HONOR 9 Lite

Beta di Mortal Kombat 11 al via su PS4 e Xbox One : date e orari ufficiali : La Beta di Mortal Kombat 11 è sempre più vicina. Ed ha il merito di permetterci di tornare a parlare della prossima attesissima incarnazione del celebre picchiaduro ad incontri. Apparso per la prima volta in sala giochi nel lontano 1992, il beat em 'up tutto sangue, violenza e Fatality tornerà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch con un capitolo che promette di far scendere in campo, assieme, innovazione e tradizione. Così come ...

Bethesda da il via alla closed beta di The Elder Scrolls : Blades : The Elder Scrolls: Blades è l'ultimo arrivato della celebre serie RPG fantasy dedicata ai dispositivi mobili. Annunciato all'E3 dello scorso anno, il gioco è stato in seguito rinviato a quest'anno, e ora Bethesda sembra pronta per il lancio, ma non prima di una beta chiusa.E' stata dunque annunciata la closed beta del gioco, disponibile solo su iOS, e includerà il gioco completo, tra l'altro sotto NDA. Si tratta qualcosa di separato dall'Accesso ...

Ubisoft consiglia di riavviare la beta di The Division 2 ogni 2 o 3 ore - al fine di evitare crash : E' da oggi disponibile la beta privata di The Division 2 ed Ubisoft raccomanda di riavviare il client ogni due o tre ore, al fine di evitare di incorrere in spiacevoli crash del gioco. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, parliamo di una versione non completa del titolo, dunque è normale incorrere in qualche bug. Ubisoft ha quindi fornito una pratica guida con qualche consiglio per risolvere e prevenire spiacevoli inconvenienti:"Siamo al ...