Operazione antimafia | arresti nelle cosche di Palermo

Maxi Operazione antimafia a Palermo - 32 arresti : Palermo, 12 mar., askanews, - Importante operazione della Direzione Distrettuale antimafia di Palermo. I carabinieri hanno arrestato 32 persone. L'inchiesta costituisce un'ulteriore fase d'indagine ...

L'Operazione antimafia a Trapani. Ruggirello - i mafiosi - i voti - le questioni personali : In cella i vertici della famiglia mafiosa trapanese, e tanti altri nomi noti della criminalità organizzata e della politica tra gli arrestati e gli indagati. Ma quello che ha fatto tremare le ...

Operazione antimafia a Trapani - tra i 25 arrestati c'è un ex deputato regionale del Pd : Palermo, 5 mar., askanews, - C'è anche l'ex deputato regionale siciliano del Pd Paolo Ruggirello tra i 25 arrestati stamani nel blitz antimafia dei carabinieri di Trapani. Nei confronti del politico l'...

25 persone - tra cui un ex deputato regionale - sono state arrestate in Sicilia in un’Operazione antimafia : A Trapani i carabinieri hanno arrestato 25 persone per associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, estorsione e danneggiamento. Nell’operazione sono stati arrestati diversi esponenti di punta delle famiglie a capo dei clan mafiosi del trapanese, tra cui Francesco e Pietro Virga, figli

Maxi Operazione antimafia a Trapani - in carcere anche ex deputato regionale : Duro colpo alla riorganizzazione della mafia di Trapani. Sono 25 gli arresti eseguiti nell'intera provincia dai carabinieri su richiesta dei pm della Dda di Palermo. Tra i destinatari della misura restrittiva anche un ex deputato regionale del Pd, Paolo Ruggirello, accusato di associazione mafiosa e considerato a disposizione del clan nel regno di Matteo Messina Denaro. L'indagine è coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, dall'aggiunto ...

Juventus - capo ultrà arrestato in Sicilia. Coinvolto in un'Operazione antimafia : Il suo nome e il suo volto erano diventati noti nell'ottobre 2018 quando comparve tra i protagonisti del reportage del programma di Raitre Report "Una signora alleanza" sulle presunte infiltrazioni ...

Operazione antimafia ad Agrigento : arrestato anche capo ultrà Juve : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - C'è anche un capo ultrà della Juventus tra gli arrestati nell'...

In un’Operazione della Direzione Investigativa Antimafia sono state arrestate più di 30 persone con varie accuse in diverse città italiane : La Direzione Investigativa Antimafia (Dia) ha arrestato 32 persone nell’ambito dell’operazione Kerkent, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo. Gli arrestati sono accusati tra le altre cose di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti,

Dalle slot ai voti a Pellegrino. Cosa c'è nell'ultima Operazione antimafia nel Trapanese : Dagli affari con le slot e i centri scommesse alla politica. I pacchi di pasta per comprare voti e il monopolio delle macchinette. C'è tutto questo nell'inchiesta Mafia Bet, l'ultima operazione antimafia scattata ieri tra Campobello, Castelvetrano e ...

Catania - Operazione antimafia : 16 arresti : 7.14 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania e Polizia di Stato hanno arrestato 16 persone ritenute inserite nel clan mafioso Tomasello-Mazzaglia-Toscano,oggi diretto dalle famiglie Amoroso e Monforte, legato alla famiglia mafiosa catanese "Santapaola-Ercolano", operante a Biancavilla, nel Catanese. Sono tutti chiamati a rispondere,a vario titolo, del delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso,associazione finalizzata al ...