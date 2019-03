L' Aria che tira | Daniela Santanchè e lo schiaffo ai buonisti | Rami e Adam più

Bund - Coeuré : rendimento sotto zero da eccesso risparmi più che politica monetAria : Il rendimento del Bund decennale tedesco sceso sotto lo zero dipende più da un eccesso di risparmi che dalla politica monetaria Bce.

Regionali Basilicata - Vittorio Feltri gode a L'Aria che tira : "Cosa provo a vedere Di Maio che si sgretola" : A L'Aria che tira di Myrta Merlino si parlava delle elezioni Regionali in Basilicata. All'ordine del giorno la vittoria del centrodestra, la Lega che mette il turbo e l'impressionante crollo dei grillini. Tra gli ospiti in collegamento anche Vittorio Feltri, direttore di Libero, che picchia duro su

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il ritorno di Rossella Fiamingo e la doppia arma di Arianna Errigo : Il weekend di Coppa del Mondo si era aperto nella mattinata italiana con la notizia del ritorno sul podio di Rossella Fiamingo. La siciliana mancava un tale appuntamento da due anni, quando vinse nel Grand Prix di Budapest. Questa volta il podio è arrivata a Chengdu, dove l’argento olimpico in carica ha chiuso al secondo posto, battuta solamente dalla francese Ngom. Finalmente una bella gara da parte di Fiamingo, proprio alla vigilia delle ...

Ariadna Romero spiega perché ha lasciato Pretelli : “Acerbi? È finita” : Ariadna Romero a Domenica Live parla di Pierpaolo Pretelli e Francesco Acerbi Archiviata l’esperienza all’Isola dei Famosi, Ariadna Romero ha parlato per la prima volta dei motivi che l’hanno allontanata da Pierpaolo Pretelli. La cubana e l’ex Velino di Striscia la notizia hanno avuto una storia tempo fa e sono genitori del piccolo Leonardo, nato […] L'articolo Ariadna Romero spiega perché ha lasciato Pretelli: ...

Ariadna Romero : "Quando rimani incinta nessuno ti dice che potrai avere una crisi - Pierpaolo Petrelli non mi è stato vicino" : Nell'ultima puntata di Domenica Live, il salotto di Canale 5, è stata accolta tra le poltrone degli ospiti Ariadna Romero, la modella cubana fresca di eliminazione a L'Isola dei Famosi. Al centro dell'intervista è finito il rapporto della Romero con Pierpaolo Pretelli, l'ex-velino di Striscia La Notizia, padre del piccolo Leonardo, avuto dalla Romero nel 2017. Le telecamere delle trasmissioni di Barbara d'Urso hanno seguito la gravidanza ...

Dorothea Wierer - la donna magica che ha riscritto la storia. Nel pantheon delle più grandi italiane - Coppa del Mondo leggendAria : L’Italia ha la sua Reginetta di Cristallo e ricorderà per sempre questa data: domenica 24 marzo 2019, il giorno in cui Dorothea Wierer è entrata di diritto nell’empireo delle più grandi sportive italiane di tutti i tempi, il dì di festa in cui una Principessa venuta dai Monti si prendeva lo scettro della più grande e alzava al cielo la Coppa del Mondo generale. Il trofeo più bello, quello più ambito, quello più difficile da ottenere, ...

Sabrina Ferilli a Verissimo : "MAria De Filippi è rigida e bacchettona - mi piace scandalizzarla con le parolacce!" : Sabrina Ferilli sarà la protagonista della fiction di Canale 5, L'amore strappato, basata su fatti realmente accaduti e raccontati nel libro Rapita dalla giustizia. Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, l'attrice di Fiano Romano ha affrontato anche altri argomenti, parlando a lungo della propria famiglia e anche dell'amicizia con Maria De Filippi con cui, grazie ad Amici, è nato anche un piccolo sodalizio professionale.prosegui la ...

Ariana Grande svela perché ha lasciato Pete Davidson : Ariana Grande ha pubblicato sul suo account Instagram una "story" che potrebbe essere letta come una dichiarazione esplicativa sulla fine della sua relazione con il comico Pete Davidson.La popstar ha titolato la storia: "Lasciare andare qualcuno". Quindi, ha fatto seguire una lunga citazione dello scrittore Horacio Jones. Ecco cosa si legge: "Alcune volte devi decidere di lasciare andare delle persone perché in questa fase della tua vita non ...

Norvegia - anche un cargo in avAria : nove persone a bordo : Non solo la nave passeggeri Viking Sky . anche un mercantile, la Hagland Captain, è in avaria non lontano dalla nave da crociera al largo della Norvegia . Due elicotteri che partecipano alle ...

Amici - la confessione di MAria sul regalo al figlio di Carlo Conti - perché tenere d'occhio la loro amicizia : Che tra Maria De Filippi e Carlo Conti corresse buon sangue era cosa risaputa, ma adesso sono molti quelli che si interrogano su un'eventuale conduzione di coppia a Sanremo 2020. Proprio nella puntata di Amici 18 di oggi pomeriggio si parlava della passione della pesca del secondo coach del Serale V

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : a Sint Niklaas vince Manon Brunet. Azzurre lontane dal podio - Arianna Errigo la migliore : La francese Manon Brunet ha conquistato la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Sint Niklaas. Un successo arrivato solo all’ultima decisiva stoccata per la transalpina, che si è imposta con il punteggio di 15-14 sulla russa Olga Nikitina. Sul podio salgono anche l’altra russa Yana Egorian e la rumena Bianca Pascu, che sono state sconfitte rispettivamente da Brunet per 15-13 e da Nikitina per 15-14. Le ...

Giorgia Meloni a L'Aria che tira : "Contraria allo ius soli. La cittadinanza non può essere un automatismo" : "Sono contraria allo ius soli, la cittadinanza non può essere un automatismo". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, considera "un'azione di propaganda" la richiesta di conferire lo ius soli ai ragazzini-eroi protagonisti del salvataggio dell'

Amici - MAria De Filippi e Loredana Bertè. Maurizio Costanzo svela il retroscena : 'Perché ha scelto lei' : Il serale di Amici , in onda dal prossimo 30 marzo su Canale 5, vedrà in giuria Loredana Bertè . Maurizio Costanzo , sul settimanale Nuovo , ha detto la sua sul perché Maria De Filippi abbia voluto ...