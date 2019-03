Ecco che cosa succederà all' oro della Banca d' Italia

Ecco la torcia olimpica di Tokyo 2020 (che rende omaggio alla fioritura dei ciliegi) : Il designer Tokujin Yoshioka e Tadahiro Nomura svelano la torcia a forma di fiore di ciliegio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Foto: Getty)Il designer Tokujin Yoshioka e Tadahiro Nomura svelano la torcia a forma di fiore di ciliegio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Foto: Getty)Il designer Tokujin Yoshioka e Tadahiro Nomura svelano la torcia a forma di fiore di ciliegio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (Foto: Getty)Il designer Tokujin Yoshioka e ...

Una vittoria stracciante in Basilicata - i selfie e quel rito propiziatorio di Salvini : Ecco gli ingredienti che hanno fatto abdicare la sinistra dopo 30 anni : Il centrodestra, con il neo governatore Vito Bardi, ha stravinto le elezioni regionali in Basilicata, staccando di quasi dieci punti il centrosinistra guidato da Carlo Trerotola e di oltre 20 Antonio Mattia, candidato del Movimento 5 Stelle. Quest’ultimo si qualificherà quasi sicuramente, a fine scrutini, come primo partito ma non è bastato per vincere. Questa mattina Matteo Salvini ha esultato per la stracciante vittoria e sui social ha ...

Amici - clamorosa Federica Marinari : "Perché la De Filippi mi ha fatto paura - Ecco chi è veramente" : Pessime notizie per Federica Marinari, che non è riuscita ad accedere al serale di Amici, il talent-show di Maria De Filippi su Canale 5. E dopo l'esclusione, la ragazza si è lasciata andare su Facebook, ringraziando le persone che ha incontrato lungo il percorso e aggiungendo altri dettagli signifi

Nina Moric “alleata” delle Iene per uno scherzo : su Tinder in incognito convoca tre uomini per una notte di sesso. Ecco come va a finire : Dopo Taylor Mega, anche Nina Moric ha deciso di “allearsi” con quelli de Le Iene e sbarcare su Tinder in anonimato per fare uno scherzo ai suoi pretendenti sul popolare social di incontri. Con la complicità della “iena” Mary Sarnataro, Nina Moric ha creato così il suo falso profilo dove si presenta con il nome di “Luna” e mostra alcune sue foto sexy in cui però è impossibile riconoscerla. Tempo pochi minuti e ...

Protoporfiria eritropoietica : Ecco cos’è la malattia rara che ha colpito Milly Carlucci : Milly Carlucci è ormai da decenni uno dei volti più popolari della televisione italiana. Elegante, bella e simpatica, si tratta di una delle conduttrici più amate dal pubblico. Ma negli ultimi tempi la sua salute aveva preoccupato non poco i suoi fan: Milly risultava spesso stanca e c’era chi aveva persino pensato che portasse una parrucca. Risolto quest’ultimo ‘dilemma’ quando la presentatrice aveva rivelato di portare ...

Domenica In - Ornella Vanoni sconvolge Mara Venier : 'Che zocc*** che sei - Ecco perché non l'ho data a Califano' : Ornella Vanoni è stata ospite e mattatrice della puntata di Domenica In del 24 marzo. La cantante milanese, senza peli sulla lingua come sempre, ha messo in imbarazzo Mara Venier . Dopo un filmato che ...

F1 - il circus fa tappa a Sakhir per il Gp del Bahrain : Ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Dopo l’ouverture di Melbourne, la Formula 1 fa tappa in Bahrain per il secondo appuntamento del Mondiale 2019 E’ tempo di tornare in pista dopo un week-end di pausa, la Formula 1 fa tappa a Sakhir per il Gp del Bahrain, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. La Mercedes con l’obiettivo di confermare la doppietta di Melbourne, la Ferrari per riscattare la deludente prestazione fornita all’esordio stagionale: ...

Domenica In - Ornella Vanoni sconvolge Mara Venier : "Che zocc*** che sei - Ecco perché non l'ho data a Califano" : Ornella Vanoni è stata ospite e mattatrice della puntata di Domenica In del 24 marzo. La cantante milanese, senza peli sulla lingua come sempre, ha messo in imbarazzo Mara Venier. Dopo un filmato che mostrava un duetto tra la Vanoni e Franco Califano, la conduttrice veneta l'ha incalzata con alcune

Wikipedia è oscurata in tutta Italia : Ecco perché : Wikipedia oscurata - Spiacevole sorpresa nella mattinata di lunedì 25 marzo 2019 per tutti gli internauti d'Italia. Wikipedia , l'enciclopedia online più popolare e utilizzata al mondo, è oscurata. O meglio, i proprietari del sito hanno deciso di impedire l'accesso agli utenti che vogliono informarsi sulla loro piattaforma, in senso di protesta. Il motivo? Domani, 26 marzo, è ...

Fifa 19 : TOTW 28 Predictions : Ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°28 che verrà annunciata mercoledì 27 marzo Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi, […] L'articolo Fifa 19: TOTW 28 Predictions: ecco i giocatori che potrebbero far parte della ...

RISULTATI SERIE D/ Classifiche dei gironi : Bari - LEcco e Lanusei vedono la promozione : RISULTATI SERIE D: il live score delle partite previste oggi, 24 marzo 2019 e le Classifiche dei nove gironi in cui è diviso il quarto campionato.

Le migliori città al mondo per chi cerca lavoro : presenti anche città italiane - Ecco quali - : Oslo crolla al 77esimo posto dopo che per anni era stata definita una delle città più felici e verdi del mondo; nella capitale norvegese pare, ci siano pochi posti di lavoro e poche start up. E l'...

«Global teacher Prize» : Peter Tabichi - Ecco il prof da un milione di dollari : Ha vinto il cuore. Quello grande di Peter Tabichi, ufficialmente da oggi e per un anno «il miglior insegnante del mondo»,, e quello della giuria del Global teacher Prize , il concorso mondiale che da cinque anni scandaglia le scuole di ogni angolo del Pianeta in cerca di maestri straordinari, rappresentanti ...

RISULTATI SERIE D/ Classifiche dei gironi : LEcco in fuga. Live score - 24 marzo 2019 - : RISULTATI SERIE D: il Live score delle partite previste oggi, 24 marzo 2019 e le Classifiche dei nove gironi in cui è diviso il quarto campionato.