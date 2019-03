Dove vedere Galles-Slovacchia in diretta streaming o in tv

termometropolitico

(Di domenica 24 marzo 2019)ino in tvsi disputerà Domenica 24 Marzo alle ore 15.00. Il match, valido per il secondo turno delle qualificazioni agli Europei 2020, avrà luogo al Cardiff City Stadium della capitalee.La squadra britannica guidata da Ryan Giggs è pronosticata come la favorita alla vittoria nel match di Domenica. Sarà la prima partita per ilin queste qualificazioni per gli Europei 2020 e l’intera squadra è molto fiduciosa dato che delle 12 ultime partite disputate nelle qualificazioni europee, soltanto una è stata persa. Ii sono stati impegnati Mercoledì in un’amichevole contro Trinidad e Tobago, partita vinta per 1-0 dagli uomini di Giggs. Buona partenza quindi per i britannici che cercheranno la vittoria nel match ufficiale di Domenica.Laha già disputato il primo turno ...

RaiDue : ?? Dove si sarà intrufolata la nostra Vanessa??!! Per scoprirlo ci vediamo alle 21.20 su #RaiDue per vedere insieme… - ActionAidItalia : Corteo #portoaperto partito!Stupendo vedere oggi #Venezia così piena,carica, unita. Non potevamo mancare,a nome di… - FabioMilazzo2 : @CinziaCrici65 @OldFashioned487 Poi si gira, ti fa vedere il suo sederone peloso, agita la coda e cerca un posto tr… -