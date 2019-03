Sulla Tav resta il gelo tra Italia e Francia

agi

(Di sabato 23 marzo 2019) L'immagine è quella di Emmanuel Macron che al termine dell'incontro con Giuseppe Conte poggia una manospalla del premierno. Un gesto che non passa inosservato ai cronisti radunati nell'albergo in cui avviene di primo mattino il faccia a faccia tra i due.Già nelle ore precedenti il presidente francese e il presidente del Consiglio si erano parlati. “Non ho tempo da perdereTav, è un problemano”, aveva tagliato corto Macron al termine della prima giornata del summit europeo.Nessuna replica da parte del capo del governono ma l'uscita - hanno fatto sapere fonti di governo - non è affatto piaciuta. Tuttavia i rapporti tra i due restano cordiali, anzi Macron e Conte si erano scritti su Whatsapp proprio per darsi appuntamento “alla prima occasione utile”.Ed ecco che sul tavolo sono stati affrontati diversi dossier. Dalla ...

