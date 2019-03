aldiladelcinema

(Di venerdì 22 marzo 2019) Unall’improvviso diD’Emilio trionfa alla 15^del PREMIOGIOVANE & FESTIVAL DELLE OPERE PRIME, un evento speciale del Cinecircolo Romano che quest’anno festeggia il “cinquantaquattresimo” anno di attività. Il Film di D’Emilio conquista non solo il premio principale, quello attribuito dal pubblico, ma anche quello attribuito dagli studenti che visionano i tre film in concorso in matinée, nell’ambito delProgetto di Educazione ald’Autore e dell’Alternanza Scuola Lavoro, il Premio per Migliore Attrice, ad Anna Foglietta, alla sua migliore interpretazione di sempre, ed il Premio per Migliore Trucco, ad Emanuela Passaro. Fanno incetta di riconoscimenti anche gli altri due film in concorso: La terra dell’abbastanza di Damiano e Paolo D’Innocenzo, che coglie ...

