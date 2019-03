Spoiler U&D - Gian Battista spinge una collaboratrice della De Filippi e viene cacciato : Gian Battista Rozza del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto nuovamente perdere le staffe alla padrona di casa, Maria De Filippi. Ricordiamo che circa un mese fa era stato al centro di una polemica, per essersi accordato con Claire, dama del parterre femminile. Le immagini dei due che decidevano il comportamento da tenere in studio, sono state mandate all'opinionista Gianni Sperti e, poi, trasmesse in studio. La De Filippi, però, non se l'ha ...

Spoiler U&D : la dama Bennardo sarebbe incinta di Sossio Aruta : Sossio Aruta e Ursula Bennardo diventeranno presto genitori. A darne l'annuncio negli studi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle News, sono stati i diretti interessati. La coppia si è conosciuta durante il Trono Over e hanno intrapreso una relazione. In seguito, Ursula e Sossio hanno partecipato anche alla prima edizione di Temptation Island Vip. I due, dopo aver messo alla prova il loro amore, hanno vissuto un ...

U&D - spoiler ultima registrazione : Ursula e Aruta annunciano l'arrivo di un figlio : Grande colpo di scena nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, dove sono stati ospiti Sossio Aruta e Ursula Bennardo. I due che, dopo varie incomprensioni, si sono ritrovati proprio all'interno del dating show di Maria De Filippi e ora stanno proseguendo la loro relazione al di fuori degli studi televisivi. Tra loro le cose sembrano procedere per il meglio, tanto che, durante l'ospitata a Uomini e Donne di eri. 21 marzo, hanno ...

U&D - spoiler del 21 marzo - Mastroianni ospite in studio dichiara : 'Non sono innamorato' : Oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45 andrà in onda il primo appuntamento settimanale dedicato al trono classico di Uomini e donne e stando alle anticipazioni riportate su 'Witty tv' vedremo ospiti nello studio di Maria De Filippi Luigi Mastroianni e Irene Capuano. La coppia interverrà in trasmissione per raccontare come sta procedendo tra di loro dopo la scelta andata in onda lo scorso 1 marzo in prima serata. Alcune dichiarazioni ...

U&D - spoiler classico : Giorgia è la nuova corteggiatrice di Andrea - Luca sceglie la Nasti : Martedì 19 marzo è avvenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne e come ci rivelano le anticipazioni, in studio erano presenti anche le coppie Claudia e Lorenzo e Ivan e Sonia. L'inizio della puntata è stato dedicato al trono di Andrea Zelletta e alla visione delle esterne con le sue corteggiatrici, Muriel, Klaudia e Natalia, a cui si è aggiunta la nuova ragazza Giorgia. Novità anche per quanto riguarda Luca Daffrè il ...

Spoiler U&D - Daffré si dichiara ufficialmente alla tronista : 'Corteggerò solo Angela' : Il 19 marzo è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata al trono classico. I presenti in studio hanno potuto assistere alla decisione di Luca Daffré. Il corteggiatore del dating di Canale 5, in questo periodo, ha avuto modo di conoscere entrambe le ragazze sedute sul trono e, quindi, sia Angela Nasti sia Giulia Cavaglià. Fino ad oggi, non si era dichiarato ufficialmente perché indeciso tra le due. Inizialmente il ragazzo non ...

U&D - spoiler trono over del 19 marzo : Guarnieri e Roberta si lasciano dopo il ceffone : Una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:40. dopo aver parlato nella scorsa puntata della situazione tra Rocco e Gemma, oggi 19 marzo al centro dello studio di Maria De Filippi ci saranno nuovamente Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che stando alle anticipazioni non riusciranno più a trovare un punto di incontro. Amore al capolinea anche per Michele e Claudia, ...

Spoiler U&D : frecciatine su Ig - Teresa Langella pubblica la canzone 'La Fine' : Sembra davvero finita stavolta la storia, in realtà mai del tutto iniziata, tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo l’ospitata all’ultima registrazione del trono classico, dove i due ex protagonisti hanno discusso in maniera animata, alcuni post di Instagram, da parte della campana, sembrano in parte confermare la voglia di andare avanti e chiudere le porte all’ex corteggiatore. Il post di Teresa sembra mettere un punto Nelle ultime ore non ...

U&D spoiler : Daffrè preferisce Giulia - la Nasti lo accusa - sostenendo che stia giocando : Ieri pomeriggio si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni de "Il Vicolo delle News", la puntata è iniziata parlando di Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Le attenzioni si sono poi spostate su Andrea Zelletta e, per finire, su Angela Nasti e Giulia Cavaglià. L'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi è da poco sul trono, ma pare aver riscosso già un grande successo. In particolare, il ...

Spoiler U&D : dopo la lite Teresa pubblica un post che fa pensare alla fine con Andrea : Continua a far parlare la liason tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. Sembrava che ci potesse essere un lieto fine per la coppia ma dopo l’ultimo confronto registrato a Uomini e Donne sembra proprio di no. Ieri pomeriggio è stata registrata un’altra puntata del trono classico con Andrea e Teresa ospiti, anche stavolta si è trattato di un confronto terminato tra mille discussioni. E una canzone postata dalla ragazza in serata sembra confermare ...

Spoiler U&D - Andrea Dal Corso confessa : 'Ho baciato Teresa a Napoli' : Oggi lunedì 11 marzo c'è stata una sorprendente e inaspettata registrazione di Uomini e Donne trono classico, il popolarissimo dating show di Canale 5 condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. La puntata ha fatto emergere rivelazioni inedite e clamorose riguardo il rapporto tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, dopo il ''no'' rifilato dal corteggiatore originario di Mirano a seguito della scelta della ...

U&D - spoiler : Gemma ha detto di no a Rocco - scontro quasi fisico tra Riccardo e David : Ieri, 6 marzo, è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, negli studi Elios di Cinecittà in Roma. Protagonisti della registrazioni sono stati Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri. U&D, trono over: Gemma rifiuta Rocco, i motivi Dalle anticipazioni provenienti dalla nuova registrazione di Uomini e Donne si evince che Maria De Filippi ha trasmesso la proposta da sogno che Rocco Fredella ha voluto organizzare a Gemma. ...

U&D spoiler - Gemma e Rocco nel castello : lei lo rifiuta piangendo - si sente presa in giro : In queste ore sono trapelate alcune anticipazioni di quanto accaduto nel castello tra Gemma e Rocco di Uomini e Donne. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, Rocco Fardella ha deciso di organizzare una bellissima esterna a Gemma Galgani. L'obiettivo dell'uomo era quello di riuscire a far sì che la Galgani si lasciasse andare un po' di più. Stando a quelle che sono le anticipazioni, però, pare proprio che non ci sia riuscito ...

U&D spoiler : Gemma Galgani avrebbe rifiutato la proposta di Rocco Fredella : A Uomini e Donne è finalmente arrivato il momento tanto atteso per Gemma Galgani, la quale dovrà prendere una decisione e scegliere la sua eventuale anima gemella. La redazione del programma ha annunciato, infatti, che andrà in onda in prima serata su Canale 5 un nuovo speciale, intitolato "La decisione". Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, però, la decisione di Gemma sarebbe stata negativa. La foto ufficiale: la Galgani sembra vestita ...