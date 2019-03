Ramy | l' eroe del bus | Pensavo di essere già morto | ho cercato di salvare tutti

"Valutiamo la cittadinanza italiana per Ramy - il ragazzino-eroe" : annuncio del ministro Salvini : Il ragazzo ha chiamato il 112 per dare l'allarme sul bus dirottato alle porte di Milano. Nato in Italia da genitori egiziani. Di Maio: "Grazie a lui si è evitato il peggio"

Di Maio vuole dare la cittadinanza a Ramy - il bambino-eroe di Milano. Salvini temporeggia : "Valuteremo" : dare la cittadinanza italiana per meriti speciali a Ramy, il tredicenne di origini egiziane che ieri ha nascosto il cellulare del sequestratore di San Donato Milanese, avvisando per primo le forze dell'ordine. È la proposta che arriva dal vicepremier Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Ha messo a rischio la propria vita per salvare quella dei suoi compagni. È la cittadinanza per meriti speciali che si può conferire ...