Porsche Cayenne Coupé - Nuovo lato B per la Suv tedesca

(Di giovedì 21 marzo 2019) Per la prima volta lasi sdoppia in due varianti di carrozzeria, diventando anche. La nuova versione della Suvsarà inizialmente disponibile in Italia con due motorizzazioni: la 3.0 V6 da 340 CV con prezzi a partire da 86.692 euro e la Turbo 4.0 V8 da 550 CV che avrà un listino base di 151.230 euro. Le prime consegne sono previste per la fine del prossimo mese di maggio e, a seconda della versione, le differenze di prezzo saranno comprese tra i 6.000 e gli 8.000 euro in più rispetto allaPiù bassa e più larga. La linea è stata modificata nella zona posteriore, ridisegnando il montante e il portellone per creare un design più slanciato e sportivo, che degrada verso la coda. Per ottenere questo effetto, in realtà, sono stati anche inclinati maggiormente i montanti anteriori abbassando il tetto di 20 mm, mentre le portiere posteriori e i ...

