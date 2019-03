Pesce luna trovato spiaggiato | ' Pesa mille chilogrammi | quanto un' utilitaria'

Australia - trovano spiaggiato un gigantesco Pesce luna : Un gigantesco pesce luna , chiamato in inglese sunfish per la caratteristica di esporsi ai raggi del sole, è stato rinvenuto arenato su una spiaggia del Coorong National Park in Australia meridionale due giorni fa. Lungo 1,8 metri e alto quasi altrettanto alla sommità della pinna dorsale, il sunfish è stato avvistato da due passanti che inizialmente pensavano si trattasse di un relitto di legno. Il pesce luna (Mola mola, il nome scientifico è ...

Pesce luna : mola tecta in California - dove vive e quanto pesa : Pesce luna: mola tecta in California, dove vive e quanto pesa Circa una settimana fa, su una spiaggia, la Goleta Beach, della Coal Oil Point Reserve di Santa Barbara, California, si è arenato un enorme Pesce luna. Gli studiosi, però, hanno precisato che si tratta più precisamente di un esemplare di mola tecta; una specie rarissima di Pesce luna che non si pensava potesse vivere anche in Nord America ma solo nell’emisfero australe. Pesce ...