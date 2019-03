Per Ronaldo multa di 20 mila euro ma niente squalifica dall' Uefa

Champions : Per Ronaldo niente squalifica dall'Uefa - solo una multa : Nessuna brutta sorpresa. Il gestaccio contro l'Atletico Madrid costa soltanto una multa a Cristiano Ronaldo. La Commissione disciplinare dell'Uefa ha condannato il fuoriclasse portoghese al pagamento ...

Cristiano Ronaldo - 20mila euro di multa Per il gestaccio in Champions League : Cristiano Ronaldo sarà regolarmente in campo con la Juventus per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. La commissione disciplinare dell’Uefa riunita a Nyon ha deciso infatti di punire con una multa di 20mila euro il gestaccio di CR7 in occasione della rimonta nel ritorno degli ottavi contro l’Atletico Madrid. Un gesto che seguiva e imitava quello nella gara di andata a Madrid del tecnico avversario, Diego ...

Nessuna squalifica - solo una multa Per Cristiano Ronaldo : Ventimila euro di multa: questa e' la sanzione comminata dall'Uefa a Cristiano Ronaldo per il gestaccio rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid dopo la partita vinta dalla Juventus 3-0 a Torino. Simeone, protagonista di un gesto analogo all'andata, era stato multato della stessa cifra. Cristiano Ronaldo si era diretto verso il settore dell'Allianz Stadium occupato da 1.600 tifosi della squadra spagnola appena finita la partita, vinta dalla ...

Cristiano Ronaldo : Per la Uefa invitare i tifosi avversari alla fellatio non è provocazione : Giocherà contro l’Ajax La Uefa ha deciso: il gesto di Cristiano Ronaldo ai tifosi dell’Atletico Madrid vale una multa di 20mila euro. Il fuoriclasse portoghese potrà così giocare l’andata dei quarti di finale contro l’Ajax. Resta a questo punto da capire che cosa la Uefa consideri provocazione nei confronti dei tifosi avversari se va bene anche l’esplicito invito alla fellatio (que la chupen, direbbe Maradona). ...

NYT : 'Niente Usa Per la Juventus - Ronaldo rischia guai giudiziari' : Secondo il New York Times la Juventus rinuncerà alla tournée estiva negli Usa per evitare problemi giudiziari a Cristiano Ronaldo. Ci sarebbe infatti il rischio di un fermo per CR7, legato alle accuse ...