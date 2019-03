Un allenatore al giorno – Buon compleanno Carletto Mazzone | l’indimenticabile corsa sotto

L’uomo del giorno – Giovanni Trapattoni - da ‘strunz’ al ‘gatto nel sacco’ - le frasi celebri dell’allenatore : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per tutti gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Giovanni Trapattoni. E’ stato un ottimo centrocampista poi la carriera entusiasmante da allenatore, è riuscito nell’impresa di trionfare in Italia, Germania, Austria e Portogallo, l’ultima esperienza da allenatore è stata sulla panchina ...

Un allenatore al giorno – Claudio Ranieri alla Roma - la vita di un tecnico entrato nella storia : Inizia una nuova avventura per l’allenatore Claudio Ranieri, l’ex Leicester sarà il sostituto di Eusebio Di Francesco. Il tecnico è entrato nella storia per lo storico scudetto in Premier nel 2016, con il Leicester e che non è stato ‘cancellato’ dal successivo esonero e dalle esperienze in Ligue1 (Nantes) e di nuovo in Premier (altro esonero recentissimo con il Fulham). E’ stato premiato dalla Fifa nel 2016 ...

Le notizie del giorno – Furia Allegri - la clamorosa indiscrezione sull’allenatore della Juve : Le notizie del giorno – E’ una situazione sempre più delicata in casa Juventus, nonostante il successo contro il Napoli che ha praticamente ipotecato la vittoria dello scudetto la stagione potrebbe risultare deludente, molto dipenderà dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Allegri chiamata ad una vera e propria impresa per ribaltare il 2-0 dell’Atletico Madrid, servirà sicuramente una squadra diversa ...

Un allenatore al giorno – Buon compleanno Carlos Queiroz - Ct della Colombia : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Un allenatore al giorno’, oggi è il compleanno di Carlos Queiroz, Ct della Colombia, l’obiettivo è risollevare la Nazionale dopo gli ultimi risultati deludenti. Tantissime le esperienze importanti, dopo il Portogallo prende la guida dello Sporting Lisbona per due stagioni, poi esperienze in serie con N.Y. MetroStars e Nagoya Grampus, poi Emirati Arabi Sudafrica ed ...

Un allenatore al giorno – Walter Zenga - momento difficile per l’Uomo Ragno : Continua il nostro classico appuntamento con la nostra rubrica ‘Un allenatore al giorno’, oggi è il turno di Walter Zenga, allenatore del Venezia. Dopo una carriera molto importante da portiere ha provato l’esperienza in panchina tra alti e bassi. Tante le panchine, le prime esperienze più importanti sono state quelle con Stella Rossa e Dinamo Bucarest, poi l’Italia con il Catania e poi il Palermo. Nuova avventura ...

Un allenatore al giorno – Ecco chi è Drago - il nuovo tecnico della Reggina : Massimo Drago (Crotone, 2 marzo 1971) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, tecnico della Reggina. Entrato a far parte dello staff del Crotone come allenatore dei Giovanissimi nella stagione 2005-2006, nel 2008-2009 è passato con la prima squadra come collaboratore tecnico e nella stagione 2011-2012 ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda fino al 22 gennaio 2012. Dal 23 gennaio, in seguito ...

L’allenatore del giorno – Roberto Cevoli - esonero con la Reggina : Roberto Cevoli (Rimini, 29 dicembre 1968) è un allenatore di calcio ed ex calciatore sammarinese, di ruolo difensore. Dopo una breve esperienza alla guida della squadra albanese del Teuta Durazzo, il 18 gennaio 2017 subentra a Bruno Caneo sulla panchina della Civitanovese. Il 6 giugno seguente firma un contratto annuale con il Renate, militante in Lega Pro. Arriva 7° nel Girone B e disputa i Play-off di girone, ma viene eliminato al primo ...

Le notizie del giorno – Nuovo scandalo in Serie C - morto ex calciatore ed allenatore : Le notizie del giorno – Si preannunciano altri mesi caldissimi per quanto riguarda il campionato di Serie C, in arrivo infatti uno scandalo clamoroso che riguarda il Girone C e che potrebbe portare incredibili ribaltoni in classifica. La notizia viene lanciata direttamente da Itasportpress, negli ultimi giorni pare che sia arrivata al presidente della Figc, alle sedi delle varie leghe, alla Covisoc, a diverse procure e alle autorità ...

Un allenatore al giorno – Maurizio Trombetta - esperienze anche all’estero : Maurizio Trombetta (Udine, 29 settembre 1962) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Ha iniziato ad allenare gli allievi dell’Udinese nel 1994. Dopo pochi mesi è stato chiamato da Giovanni Galeone sulla panchina dell’Udinese che all’epoca militava in Serie B. Come vice di Galeone ha vinto il Campionato di Serie B. L’anno dopo ha seguito Galeone a Perugia vincendo il campionato ...