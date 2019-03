Isola dei Famosi 2019 | decima puntata in diretta | chi sarà eliminato?

davidemaggio

(Di martedì 19 marzo 2019)deiL’deiarriva allae qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras.dei: laminuto per minuto della21.43: Sempre più tardi, inizia l’dei. Alessia Marcuzzi dà il via allaricordando il televoto aperto tra Luca e Paolo e anticipando che tra poco due sorprese sbarcheranno in Honduras.21.45: Primo collegamento con la palapa, dove ci sono Alvin e i naufraghi, per testare l’umore in particolare dei due nominati. Secondo Marco, Luca mette zizzania: “E’ sempre pronto a mettere la parolina giusta per accendere il fuoco”. Soleil, invece, a sorpresa sostiene che a restare dovrebbe ...

inLOMBARDIA : LAGHI #inLombardia L’unica isola del Lago di Como, uno dei siti archeologici più importanti dell'Italia Settentrion… - BlitzQuotidiano : Isola dei Famosi, Paolo Brosio e Luca Vismara alla resa dei conti: lite epica in diretta tv - LaSpia2 : Deusanio utile alla trasmissione come l'utilità dei tergicristalli sui sommergibili #isola -