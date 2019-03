“Cari liberal vi racconto cosa vuol dire nascere e crescere sotto il socialismo chavista”

ilfoglio

(Di lunedì 18 marzo 2019) “La prima volta avevo 15 anni. Era il 2014 a Caracas, in Venezuela, e avevo passato più di un’ora in fila ad aspettare. Quando sono arrivato al registro, ho notato che quel giorno avevo dimenticato il mio documento. Senza il documento d’identità, il sistema di razionamento del governo non permetteva

