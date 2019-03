Se James Bond va in missione con un' auto elettrica | che costa 300 000 euro

Aston Martin Rapid E - James Bond passa all'auto elettrica : Non esiste James Bond senza Aston Martin e anche nel prossimo film l'agente 007 sfreccerà su una splendida berlina del Marchio britannico, ma questa volta sarà un'auto elettrica. La macchina scelta ...

James Bond non può essere una donna - parola di Eva Green : parola di una ex Bond Girl. Eva Green si è infatti dichiarata contraria all'ipotesi che in futuro 007 possa essere interpretata da un'attrice. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair in occasione della promozione del suo nuovo film Dumbo di Tim Burton, l'attrice francese ha detto: "Sono dalla parte delle donne, ma penso davvero che James Bond dovrebbe rimanere un uomo. Non ha senso per lui essere una donna. Le donne possono interpretare ...

James Bond su una Aston Martin elettrica : James Bond al volante di un'auto elettrica. Un inedito che potrebbe diventare realtà secondo quando riportato dal Sun . Daniel Craig, che interpreterà la spia nel 25° capitolo della saga potrebbe ...

James Bond : la prossima auto dell’agente 007 sarà una Aston Martin 100% elettrica : Le riprese del film inizieranno il prossimo mese e, secondo le prime indiscrezioni, ci permetteranno di vedere incredibili sequenze di azione a bordo dell’elettrica inglese È ufficiale: Daniel Craig nei panni di James Bond, nel prossimo film ‘Shatterhand’, sarà al volante di una Aston Martin completamente elettrica. Se anche un purista come James Bond cede il passo alla tecnologia, allora davvero il futuro ...

Le auto di 007 - Anche James Bond si converte allelettrico : La notizia non è ancora ufficiale, ma secondo il quotidiano inglese The Sun, il celebre 007 James Bond potrebbe presto convertirsi all'elettrico guidando nel prossimo film una sportiva a emissioni zero. L'auto scelta per la venticinquesima pellicola dovrebbe essere la Aston Martin Rapide E, attesa sul mercato in serie limitata già entro la fine dell'anno.610 CV e 250 km/h. La Rapide E sarà prodotta in 155 unità ed è stata sviluppata in ...

James Bond guida elettrico.

Cinema : James Bond - a Matera riprese capitolo 25 : Secondo quanto riferisce Variety, sarà girata a Matera la sequenza di apertura di Bond 25, nuovo film che vedrà protagonista Daniel Craig

James Bond 25 : le prime riprese partiranno in Italia : James Bond è pronto a tornare in azione con il nuovo capitolo del famosissimo brand 007 cui riprese inizieranno proprio quest’anno. La produzione infatti è già iniziata e secondo un report trasmesso da MW le prime riprese partiranno proprio nella nostra Italia, più precisamente a Matera. Questa città non è nuova a produzioni Hollywoodiane, difatti anche “La Passione di Cristo” di Mel Gibson è stato girato proprio qui. Secondo ...

James Bond - tutte le novità sul prossimo film : James Bond arriva alla sua venticinquesima missione al cinema e questa sarà anche l'ultima per Daniel Craig . Dopo la vittoria dell'Oscar come miglior attore protagonista per Bohemian Rhapsody, Rami ...

Bielsa - la spy story diventa una moda : occhiali 'alla James Bond' per spiare gli avversari : occhiali alla James Bond per spiare gli avversari? Tutto vero. Non è Daniel Craig, non è Pierce Brosnan e neanche Sean Connery. Stavolta si parla di calcio e di Premier League. Neanche di Marcelo ...

Il nuovo James Bond con due premi Oscar? Rami Malek il cattivo e Lupita Nyong'o la Bond Girl : Il premio Oscar Rami Malek è molto vicino a diventare il cattivo di Bond 25, che uscirà il 14 febbraio 2020. Lo riferisce Collider dopo che già a dicembre Variety aveva ipotizzato per la prima volta ...

James Bond (quello vero) morì 30 anni fa : Trent’anni fa moriva James Bond. Panico. No, tranquilli. Ci sarà ancora da grattare dalle opere di Ian Fleming per realizzare il prossimo blockbuster, successivo al travagliatissimo Bond 25 previsto per la primavera del 2020. Il 14 febbraio 1989 moriva, sì, James Bond, ma quello vero, noto ornitologo americano specializzato in uccelli dei Caraibi a cui Ian Fleming rubò il nome per battezzare la spia inglese più famosa ...

James Bond è esistito davvero : è morto 30 anni e faceva un mestiere ben diverso dallo 007 per cui è passato alla storia : Trenta anni fa, il 14 febbraio 1989, moriva James Bond. Era un importante ornitologo il cui nome venne utilizzato da Ian Fleming per il personaggio dell’agente 007, e morì alla veneranda età di 89 anni all’ospedale Chestnut Hill di Philadelfia. Bond, nato il 4 gennaio del 1900 e cresciuto a Philadelfia, era laureato alla Cambridge University, fu un curatore del reparto ornitologico dell’Accademia di Scienze Naturali, ma ...