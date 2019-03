L’uomo del giorno – Giovanni Trapattoni | da ‘strunz’ al ‘gatto nel sacco’ | le frasi

Si conclude il dramma di "C’è posta per te". Condannato a 8 anni L’uomo che ha accoltellato il compagno della ex : Nel 2016 Emanuele Colurcio si era rivolto a C"e posta per te nella speranza di riallacciare i rapporti con la sua fidanzata. Ma neanche l"intervento di Maria De Filippi è riuscito a sanare le incomprensioni tra i due. La ragazza infatti decide di non aprire la busta e non cercare una riconciliazione con il suo ex compagno. Ma è dopo il programma che si consuma la tragedia.Emanuele Colurcio, all"epoca dei fatti aveva 22 anni, nel 2016 accoltellò ...

Scienza : dal veleno di ragno un aiuto per la potenza sessuale delL’uomo : Roma, 14 marzo 2019 – La disfunzione erettile è un problema molto diffuso e colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Per il 2020 si stima infatti saranno circa 322 milioni i pazienti affetti da tale patologia nel mondo. Talvolta la disfunzione erettile può essere un segnale di una sofferenza metabolica o cardiovascolare, altre [...]

L’uomo del giorno – Buon compleanno Nicolas Anelka - esperienza negativa in Italia : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno di Nicolas Anelka. E’ stato un ottimo attaccante, ricopre il compito di consulente nello staff del Roda ed è stato campione d’Europa con la Francia nel 2000. Giocava prevalentemente come seconda punta, l’esperienza più importante è stata con la maglia del ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Bruno Conti - il… campione del mondo : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, giornata importante per tutti gli appassionati del mondo del calcio, in particolar modo è il compleanno di Bruno Conti. Classe 1955 è dirigente del settore giovanile della Roma ed ex calciatore e allenatore. E’ stato campione del mondo con la Nazionale italiana nel 1982 e ha vinto lo scudetto con la maglia della Roma nella stagione ...

«L’uomo fedele» : il trailer del nuovo film con Laetitia Casta e Lily-Rose Depp : L'uomo fedeleL'uomo fedeleL'uomo fedeleL'uomo fedeleAbel e Marianne non si vedono da otto anni. La loro storia è finita da tempo, ma il caso vuole che si rincontrino al funerale dell’amico comune Paul. È come se la passione che li ha uniti la prima volta non si sia mai affievolita ed è per questo che decidono di tornare insieme. Anche se, stavolta, le cose non saranno per niente facili. È questa la trama de L’uomo fedele, il nuovo ...

L’uomo più fortunato del mondo? Eccolo mentre passeggia ignaro di quello che sta per accadere… : Una pioggia di mattoni e calcinacci cade sul marciapiede. Detriti che avrebbero potuto ferire o addirittura uccidere un passante: è successo a Londra, per via del forte vento. Un uomo ignaro di quello che stava per accadere, viene ripreso mentre cammina davanti alla vetrina di un negozio. Il tempo di scomparire dall’inquadratura e si leva una nuvola di polvere. L’uomo è illeso. L'articolo L’uomo più fortunato del ...

L’uomo del giorno – Auguri Florenzi - ma hai vissuto compleanni migliori… [VIDEO] : Se qualche anno fa gli avessero chiesto come immaginava il suo 28° compleanno, forse Alessandro Florenzi si sarebbe aspettato qualcosa di diverso, magari in meglio. Oggi infatti il calciatore giallorosso compie 28 anni, ma non è di certo il suo giorno più bello. La rubrica “L’uomo del giorno” dedica spazio all’esterno romano che, per uno strano scherzo del destino, si lascia alle spalle una delle settimane più ...

Panucci promuove la scelta della Roma : “Ranieri è L’uomo giusto” : Cristian Panucci conosce molto bene l’ambiente giallorosso ed ha detto la sua in merito all’arrivo alla Roma di Ranieri “Ranieri conosce molto bene l’ambiente, è Romano, può essere un buon dottore per la Roma. Ha grande esperienza, può essere la scelta giusta“. promuove la scelta di affidare la squadra giallorossa al tecnico capitolino l’ex difensore, attuale ct dell’Albania, Cristian Panucci, ...

Addio ad Armando Borriello - L’uomo del sorriso : Ci lascia profondamente addolorati la notizia dell’improvvisa scomparsa di Armando Borriello, 71 anni, presidente del Sindacato unitario giornalisti della Campania. La sua è stata una lunga e importante carriera giornalistica: al Mattino fu destinato al settore Esteri e fu a lungo inviato. Coordinatore della redazione milanese del quotidiano, tornò a Napoli come vicecapo e poi capo degli Esteri e responsabile dello Sport. Infine, fu ...

L’uomo del giorno : auguri a Samuel Eto’o - calciatore dei triplete : Considerato uno dei calciatori più forti della propria generazione, Samuel Eto’o compie oggi 38 anni. In carriera ha vinto due Coppe del Re, tre campionati spagnoli, due Supercoppe spagnole, un campionato italiano, due Coppe Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa intercontinentale, una Coppa del Mondo per club e tre Champions League. Il calciatore camerunese ha iniziato la sua carriera nell’UCB Douala, in patria. Ha giocato ...

È Mertens L’uomo chiave per i gol del Napoli : con lui - un gol ogni 43 minuti. Senza - ogni 65 : È Dries Mertens l’uomo che porta più gol al Napoli. Non in maniera diretta, perché chi ha segnato di più in stagione è Arkadiusz Milik con sedici reti complessive, davanti ai 12 gol di Insigne e agli 11 del belga. Con Milik e Mertens che hanno giocato in totale lo stesso numero di minuti, circa duemila, mentre invece Lorenzo è a 2.500. Ma il ragionamento e i calcoli fatti sono altri. Dei tre attaccanti – Milik, Insigne, Mertens ...

Isola dei Famosi 2019 - parla L’uomo indicato da Corona come amante della moglie di Fogli : “Riccardo non merita questo. Ho querelato Fabrizio” : “L’Isola dei Famosi è stato un flop, il programma non andava e l’unico modo per rialzare gli ascolti era mettere su questa messinscena. Io, la mia famiglia, Riccardo Fogli e sua moglie: siamo tutte vittime di questo linciaggio mediatico. E’ stata la cosa più brutta che abbia mai visto in tv, una cosa orrenda a prescindere dal fatto che Fogli sia un personaggio pubblico. Non si fa una cosa del genere a nessun uomo. Mi è ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Juan Sebastián Verón - fantasia e intelligenza : Prosegue l’appuntamento quotidiano con la rubrica legata all’uomo del giorno. E’ il turno di Juan Sebastián Verón, calciatore argentino che compie oggi 44 anni. Centrocampista offensivo, dotato di grande tecnica e fantasia, è molto conosciuto in Italia per aver vestito diverse maglie del nostro campionato. Dopo gli esordi in Argentina, fu Sven Goran Eriksson a farlo conoscere al calcio italiano. Lo porta alla Sampdoria ...