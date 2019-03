Strage Nuova Zelanda | “il killer Brendon Tarrant suprematista bianco come Breivik

Nuova Zelanda - attacchi a 2 moschee : 49 morti. La Strage live su Facebook - killer posta manifesto anti-Islam. “È terrorismo” : Ha ucciso 49 persone e ne ha ferite 48 sparando all’impazzata in due moschee a Chirstcurch, in Nuova Zelanda. Brenton Tarrant, australiano bianco di 28 anni, originario dello Stato di New South Wales, sulla costa orientale del Paese, è stato arrestato assieme ad altri due uomini e una donna. Prima di entrare in azione e durante il massacro nelle moschee di Deans Ave, dove si contano 41 vittime, e in quella di Linwood, dove ha ...

Strage in Nuova Zelanda - nel video della Strage il disperato tentativo di fermare il killer : Durante la strage compiuta da Brenton Tarrant nella moschea di Christchurch, in Nuova Zelanda, uno dei fedeli ha cercato di fermare la carneficina lanciandosi contro il killer. Un gesto disperato ed eroico che però non è riuscito ad impedire la morte di 49 persone e il ferimento di altre venti.Continua a leggere

Strage Nuova Zelanda - donna uccisa mentre tenta di salvare il marito tetraplegico : Husna Ara Parvin, una donna di quarantadue anni originaria del Bangladesh, è tra le vittime dell’attacco alle moschee in Nuova Zelanda. Secondo i suoi familiari, è stata uccisa mentre correva per cercare di raggiungere suo marito costretto su una sedia a rotelle. La coppia viveva da anni a Christchurch.Continua a leggere

Strage in Nuova Zelanda - le icone del killer : da Carlo Martello fino a Breivik : Brenton Tarrant ha detto di ammirare grandi condottieri e generali del passato protagonisti di epocali battaglie contro invasori, nella maggior parte dei casi ottomani e musulmani

Nuova Zelanda : la Polizia - 'non diffondere il video della Strage' : La Nuova Zelanda ha alzato il livello di allerta ad "alto" dopo gli attacchi terroristici di ieri (questa notte in Italia), in cui in due distinte moschee di Christchurch hanno perso la vita 49 persone. Quattro soggetti, capeggiati dall'australiano Brenton Tarrant di 28 anni, hanno improvvisamente aperto il fuoco nei due edifici, sparando all'impazzata sulla gente. Il capo attentatore, come si ricorderà, ha trasmesso il video in diretta ...

Nuova Zelanda - 49 morti nella Strage delle moschee. Arrestato il killer. Il premier australiano : “Violento terrorista” : Alle 13.45 del venerdi' della preghiera Brenton Tarrant, australiano di 28 anni, entra nella moschea di Al Noor a Christchurch, Nuova Zelanda, sparando all'impazzata con la sua arma automatica e lasciando sul terreno 41 corpi. Poco dopo, un altro attacco, alla moschea di Linwoood, a pochi chilometri di distanza: altri sette morti. Tarrant, un suprematista bianco, filma tutto, grazie a una telecamera montata sul suo casco, e trasmette le immagini ...

Nuova Zelanda - Strage in due moschee : 49 morti. : (In alto il video girato dall’attentatore prima della strage: attenzione, le immagini potrebbero turbare la vostra sensibilità)strage in Nuova Zelanda, dove due sparatorie avvenute in altrettante moschee della città di Christchurch, hanno provocato almeno 49 morti, secondo l’ultimo bilancio aggiornato. La premier Jacinda Ardern ha parlato di "attacco terroristico" e di "uno dei giorni più bui per il paese". Le autorità ...

Strage in Nuova Zelanda - da Breivik a Luca Traini : i cattivi maestri del killer : E' lungo l'elenco di modelli a cui Brenton Tarrant, il responsabile del massacro in due moschee neozelandesi, ha fatto...

Strage in Nuova Zelanda - il nome di Luca Traini scritto sui caricatori delle armi : Luca Traini. Il nome del ventottenne di Tolentino che il 3 febbraio 2018, a Macerata, aveva sparato contro un gruppo di immigrati africani (e per questo è stato condannato a 12 anni di carcere) era scritto sui caricatori delle armi utilizzate per la Strage nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Ma l’avvocato di Luca Traini, GianLuca Giulianelli, intervistato da Radio 24, ha fatto sapere che il ventottenne, sicuramente, prende le ...

VIDEO ATTENTATO MOSCHEE NUOVA ZELANDA/ Strage live Facebook : diffusione choc sul web : L'ATTENTATO alle due MOSCHEE in NUOVA ZELANDA trasmesso in diretta VIDEO su Facebook. Quando la Strage e la violenza diventano uno "show" social

Nuova Zelanda - Strage nelle moschee a Christchurch : 49 morti - arrestati 3 suprematisti bianchi. Omaggio a Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...

La Strage in Nuova Zelanda spiegata attraverso i suoi simboli : Inoltre sul calcio, la canna, i caricatori delle armi usate per la strage sono scritti nomi e luoghi legati alla guerra tra l'Occidente e i turchi e a fatti di cronaca recenti: dalla strage compiuta ...

Strage Nuova Zelanda : fugge dall’attentato e scopre il corpo senza vita della moglie : Tra le drammatiche testimonianze della Strage in Nuova Zelanda c'è quella di un uomo che, scampato alla sparatoria, ha scoperto per caso all'esterno della moschea il corpo senza vita di sua moglie crivellato dai colpi esplosi dai neofascisti.Continua a leggere

L’auto-intervista del killer della Strage in Nuova Zelanda : “Sono fascista e razzista” : "Per la prima volta un uomo che viene chiamato fascista lo è veramente" ha scritto il killer 28enne Brenton Tarrant nella sua delirante autointervista pubblicata poche ore prima della strage nelle moschee a Christchurch. L'uomo indica la Cina come modello con i valori politici e sociali più vicini ai suoi e ammira anche il presidente Usa, Donald Trump, come "simbolo di una rinnovata identità bianca", ma non come leader politico.Continua a leggere