“Giovani e talentuosi” | ma quanto pesa la pochezza del Real Madrid | la Juventus ha paura

(Di venerdì 15 marzo 2019) Giovani e talentuosi, ma anche inesperti e poco avvezzi alla pressione di certi appuntamenti: l’Ajax, giustiziere di unallo sbando, è davvero così forte da metterealla, oppure è l’etichetta di ‘favorita’ che spaventa i bianconeri? Messo in archivio lo strepitoso successo sull’Atletico, laquest’oggi ha conosciuto quella che sarà la sua avversaria nei quarti di Champions League. L’urna di Nyon è stata particolarmente benevola con i bianconeri, accoppiando Cristiano Ronaldo e compagni all’Ajax, quella che insieme al porto rappresentava l’abbinamento sognato da tutte le squadre presenti.AFP/LaPresseIn maniera alinaspettata, la notizia di aver pescato l’Ajax non è stata presa poi così favorevolmente dagli ambienti bianconeri. Le dichiarazioni (di rito) post sorteggio ...

