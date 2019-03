NBA 2019 | i risultati della notte 14 marzo | Golden State supera Houston nella sfida più

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019) Sei partite in programma in questaNBA, con latra, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. Successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit.Lapiù attesaera senza alcun dubbio lo scontro diretto traRockets eWarriors. Gli uomini di Mike D’Antoni si presentano all’appuntamento dopo nove successi consecutivi, ma il solito James Harden (29 punti e 10 assist) non basta ad avere la meglio sui campioni in carica che si impongono con il punteggio di 104-106. Il terzetto formato da Klay Thompson (30 punti), DeMarcus Cousins (27 punti) e Steph Curry (24 punti) si dimostra potenzialmente inarrestabile e risulta determinante per la vittoriaformazione guidata da ...

