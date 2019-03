Mezza Italia alle prese con la siccità. E le prospettive non sono buone : A Nord-Ovest e lungo il Tirreno fiumi e laghi in secco. A Est, sulle coste adriatiche e a Sud fino alla Sicilia, acqua in abbondanza. C'è una linea che attraversa in senso longitudinale il nostro ...

Caldo - siccità e incendi : Mezza Italia in ginocchio - adesso Primavera ed Estate rischiano di diventare un inferno. E’ una “catastrofe silenziosa” : Mentre il mondo si mobilita per chiedere ai Governi un impegno più serio nei confronti del clima che cambia, l’Italia è in ginocchio proprio a causa dei fenomeni meno estremi. Una catastrofe “silenziosa” che sta diventando sempre più grave in questi mesi sulle Regioni del Centro/Nord, nell’area più popolosa e produttiva del Paese: non ci sono ne’ tornado ne’ uragani, quindi fa meno “rumore” ...

Mezza Europa (anche l'Italia) chiude spazio aereo ai Boeing 737 Max : Di ora in ora aumenta il numero di Paesi che chiudono il proprio spazio aereo ai Boeing 737 Max, gli aerei uguali a quello di Ethiopian Airlines precipitato la mattina del 10 marzo 2019. Il Regno Unito ha deciso la chiusura oggi, ma potrebbe essere imitato da molti altri Paesi europei, perché l'Easa, l'agenzia europea che si occupa di vigilare sul trasporto aereo, sarebbe intenzionata a prendere la stessa decisione. Già ieri Cina, Indonesia, ...

Aereo caduto - anche in Italia stop ai Boeing 737 Max-8. Voli bloccati in Mezza Europa : L'Italia ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop operativo dei B737 dalle 21 di stasera. Già Banditi tutti i...

Boeing 737 Max - l'Italia chiude i cieli dalle 21 : stop ai voli in Mezza Europa : Banditi tutti i voli aerei dei Boeing 737 Max 8 nei cieli in Italia che ha deciso lo stop operativo dei Boeing 737 Max-8. L'Enac, secondo quanto si apprende, ha disposto lo stop...

Le distanze tra Italia e Germania si erano diMezzate nell'euro prima della crisi : ... riducendo le rigidità del proprio mercato del lavoro e tagliando parzialmente l'assistenza, vedasi la riforma Hartz IV,, riuscendo a rilanciare la propria economia già alla vigilia della crisi. [...

Poste Italiane : buoni fruttiferi e rimborso diMezzato - il caso Giannotta : Poste Italiane: buoni fruttiferi e rimborso dimezzato, il caso Giannotta rimborso buoni fruttiferi, sconfitta per Poste Italiane Accade sempre più spesso di dover raccontare degli episodi di rimborsi dimezzati relativi ai buoni fruttiferi di Poste Italiane. L’ultimo caso è quello che ha come protagonista il signor Giuseppe Giannotta, la cui storia è raccontata sulla pagina Facebook di Altroconsumo, associazione a cui sovente i titolari dei ...

Il #vento della Siberia piega Mezza Italia - e scatena i social - : Roma, 23 feb., askanews, - Il vento Siberiano che ha già causato 3 morti nel Lazio per un muro crollato e un albero caduto, infuria, anche, sui social. Alle 14,30 di sabato 23 febbraio la parola #...

