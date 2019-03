calciomercato

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il vice-presidente dell 'Javierha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfidal'Francoforte. Di seguito le sue parole. Servirà una grandequesta sera. 'Sì. C'è una grandissima atmosfera, il pubblico è tutto con noi: per noi questa ...

Inter : ?? | HALL OF FAME Dopo Zenga, Zanetti, Matthaus e Ronaldo, altre 4 leggende della storia nerazzurra entreranno nell… - SportsbookBTC : Zanetti: 'Opportunity for Inter' - cmdotcom : #Inter, Zanetti: 'Contro l'#Eintracht come a Kiev nel 2010. Su #Keita...' -