Diede fuoco a ex moglie in auto | catturato 42enne

Carla Caiazzo - il compagno le Diede fuoco : «Oltre 40 interventi per sorridere a questo 8 Marzo» : «Sono un miracolo che cammina. Ero morta, bruciata viva dal mio ex: invece oggi, tre anni dopo l'agguato di quel 1° febbraio 2016 in una strada di Pozzuoli, guardo la mia bambina e...

Carla Caiazzo - il compagno le Diede fuoco : «Oltre 40 interventi per sorridere a questo 8 marzo» : «Sono un miracolo che cammina. Ero morta, bruciata viva dal mio ex: invece oggi, tre anni dopo l'agguato di quel 1° febbraio 2016 in una strada di Pozzuoli, guardo la mia bambina e...

Diedero fuoco a un senzatetto : niente prigione. Sentenza choc del Tribunale dei minori per un 17enne e un 13enne : Incendiarono l'auto dove viveva un clochard di 64 anni, di origine marocchina e ne provocarono la morte. Oggi si è concluso il processo e il giudice non ha condannato il più grande, ha deciso di ...

Jan Palach si Diede fuoco a Praga cinquant’anni fa : Il 16 gennaio 1969 fu la prima "torcia umana" a uccidersi per protesta contro la censura e l'occupazione sovietica della Cecoslovacchia, dando inizio a una lunga crisi