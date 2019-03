L’app Google Lookout è disponibile per i Pixel e consente ai non vedenti di identificare

Ecco le novità in lavorazione nelL’app Google 9.41 beta : Il codice della versione 9.41 beta dell'App Google evidenzia delle modifiche in corso per la funzionalità "Famiglie", Google Assistant, Google Podcasts, Duplex e l'interfaccia utente. L'articolo Ecco le novità in lavorazione nell’App Google 9.41 beta proviene da TuttoAndroid.

La sezione Labs delL'app Google vi permette di testare funzioni ancora in fase di sviluppo : Google ha introdotto nell'ultima beta della sua app una nuova sezione, chiamata Labs, che permette di provare in anteprima nuove funzioni ancora in fase di sviluppo.

OxygenOS 9.0.4 in rilascio per OnePlus 5 e OnePlus 5T - ora Google Duo è integrata nelL'app Telefono : OnePlus 5 e OnePlus 5T stanno ricevendo, da pochi minuti, l'aggiornamento alla OxygenOS 9.0.4 che integra Google Duo nell'applicazione Telefono.

L'app Google Home permette ora di cambiare il colore delle luci smart : L'app Google Home si aggiorna alla versione 2.9 e permette finalmente di cambiare il colore delle luci smart associate, ammesso che queste supportino la funzione.

In arrivo su KaiOS L'app di YouTube e alcuni servizi Google pre-caricati : In occasione del Mobile World Congress 2019 di Barcellona, il team di KaiOS ha annunciato di avere ampliato la propria partnership con Google

Google Assistant è in arrivo nelL'app Google Messaggi : Nei prossimi mesi, gli utenti inglesi di tutto il mondo potranno ricevere aiuto da Google Assistant nell'app Messaggi, la quale utilizza l'IA del dispositivo per offrire dei suggerimenti (simili a Smart Reply) rilevanti per la conversazione in atto, aiutando l'utente a trovare e condividere rapidamente informazioni su tre categorie: film, ristoranti e meteo.

L'aggiornamento delL'app Google v9.10 beta rivela Face Match con supporto multiutente : È sicuro che Google non solo supporterà il riconoscimento per singolo dispositivo, ma anche su tutti i dispositivi abilitati da Google Assistant con l'hardware corretto, consentendo anche il rilevamento per più utenti, dove appropriato, tramite la funzionalità Face Match.

Il Material Theme raggiunge anche gli elementi aggiuntivi delL'app Google : L'app Google ha già ricevuto il tema Material, ma questa settimana il nuovo design ha raggiunto anche gli elementi aggiuntivi, come le impostazioni e la scheda "Altro" che sono state ridisegnate con menu e opzioni riorganizzate per renderne più intuitivo l'accesso.

Google sta implementando il rilevamento automatico degli account di terze parti nella versione beta 9.0 delL'app : L'app Google beta v9.0 sta implementando il rilevamento automatico degli account di terze parti, l'integrazione di Google Assistant negli accessori per l'auto e la modalità interprete in cui l'Assistente Google resterà continuamente in una modalità di ascolto per effettuare la traduzione di conversazioni tra due lingue.

Google prepara novità per Ricerca Google e rilascia il fix per il widget At a Glance delL'app Google beta : Google si è trovata costretta ad apportare diverse modifiche alle proprie politiche e nelle ultime settimane ne sta testando alcune relative a Ricerca Google