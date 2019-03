L’Atletico Madrid c’è | vittoria in campionato in attesa della Juve

Juventus - la carica social dei giocatori bianconeri : cresce l’attesa in vista del match con L’Atletico Madrid : Da Bonucci a Rugani, passando per Szczesny e Spinazzola: i giocatori della Juventus mostrano la propria carica sui social in vista della sfida di Champions “La forza di una squadra è l’unione, tutti i tasselli hanno la stessa importanza. Questa sera ne è stata la dimostrazione. Per martedì avremo bisogno di tutti, dentro e fuori dal campo, per LA PARTITA. Crederci sempre. FinoAllaFine“. Marco Alpozzi/LaPresse Archiviato ...

Inter - occhi su Federico Navarro del Deportivo Talleres : c’è da battere però la concorrenza delL’Atletico Madrid : Il club nerazzurro ha messo nel mirino il centrocampista classe 2000 del Talleres, sul quale però c’è anche l’Atletico Madrid Nome nuove sul taccuino dell’Inter, il club nerazzurro sta seguendo infatti Federico Navarro, giovane classe 2000 di proprietà del Deportivo Talleres. Secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, sul giocatore avrebbe drizzato le antenne anche l’Atletico Madrid, iscrittosi alla corsa per ...

Ex Milan Dugarry attacca Simeone e L’Atletico Madrid. Parole durissime : L’ex attaccante del Milan e della Nazionale francese Christophe Dugarry ha commentato il risultato del match di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid, con Parole molto dure nei confronti di Simeone e dei Colchoneros. Dugarry attacca Simeone e l’Atletico Madrid Ecco uno stralcio delle dichiarazioni di Dugarry a BFM TV, raccolte dal sito specializzato […] More

Ancelotti : «Il mio Napoli lo vorrei con la cazzimma delL’Atletico Madrid» : «Mai chiesto ai miei di fare il fuorigioco» Dall’abiura del fuorigioco al disvelamento di una clausola del contratto con De Laurentiis: «Deve farmi incontrare Robert De Niro». Fino a quella che posiamo definire una critica rispetto all’esasperazione del possesso palla: «Non è possibile che il portiere sia tra i giocatori di una squadra che toccano di più il pallone, prima o poi cambieranno il regolamento». Il Napolista ha incontrato Carlo ...

L’Atletico Madrid attacca la Juventus : “club potente - decisioni a loro favore! E Chiellini…” : Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, ha tuonato a seguito di alcune decisioni arbitrali definite pro-Juventus Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, ha parlato a seguito della gara vinta dalla sua squadra contro la Juventus. Il dirigente è stato duro nei confronti della direzione arbitrale e del Var, parlando di una forma di favoritismo nei confronti della ...

Gazzetta : “Allegri pensa al 4-4-2 per la rimonta alL’Atletico Madrid” : Svolta ancelottiana Allegri sta pensando a una svolta ancelottiana per ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano e provare la rimonta nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Oggi è piuttosto impietosa l’analisi della Gazzetta a proposito della gara di mercoledì sera: L’uomo sotto accusa, piu` degli altri, ovviamente e` Massimiliano Allegri. La Juve nel secondo tempo e` sembrata una squadra impreparata al grande evento: e` andata ...

Simeone - il Presidente delL’Atletico Madrid Enrique Cerezo : “comprendo il suo gesto - per noi il cholismo è tutto”. E attacca Cristiano Ronaldo per la “manita” : “Simeone? Non do molta attenzione al suo gesto di esultanza, dovuto ad un momento di grande tensione. Lo comprendo e non lo condanno. Anzi, sento la necessita’ di affermare che per l’Atletico Madrid il ‘cholismo’ e’ tutto“. Cosi’ il Presidente della squadra madrilena che ieri ha battuto 2-0 la Juventus, Enrique Cerezo, intervistato da Radio Crc, risponde alla domanda sul gesto di esultanza ...

Il Cholismo nei conti : l’impatto di Simeone sui ricavi delL’Atletico Madrid : Il Cholismo ha avuto il suo effetto anche nei conti dell’Atletico Madrid. L’impatto del ritorno da allenatore di Diego Pablo Simeone nella capitale spagnola, sponda Colchoneros, ha trasformato la squadra dentro e fuori dal campo. Il palmarès parla chiaro: sbarcato a Madrid in una squadra che era già tornata a vincere (Europa League e Supercoppa […] L'articolo Il Cholismo nei conti: l’impatto di Simeone sui ricavi ...

Capello corregge Ilaria D’Amico : “non è vero che L’Atletico Madrid gioca male” : Fabio Capello è giustamente intervenuto a difesa del gioco dell’Atletico Madrid di Simeone, “sbeffeggiato” dalla D’Amico dopo la vittoria di ieri Nella serata di ieri, dopo che l’Atletico Madrid ha massacrato la Juventus vincendo 2-0 e creando decisamente molte più occasioni rispetto ai bianconeri, Ilaria D’Amico ha pensato bene di sostenere che alla squadra di Simeone “non frega nulla di giocare ...

Capello si mangia Ilaria D’Amico : «L’Atletico Madrid non gioca male - ti piace il calcio tic e toc?» : Il momento clou della serata Giustamente Dagospia ci apre. È il momento clou della serata. La Juve è stata asfaltata dall’Atletico Madrid. In studio a Sky commentano. Ci sono Ilaria D’Amico (rigorosamente in bianconero), Paolo Condò, don Fabio Capello, Andre Pirlo, il pentito Costacurta. Della sofferenza fisica di Massimo Marianella vi abbiamo relazionato ieri. Capello è giustamente in orgasmo dopo aver visto giocare l’Atletico ...

L’Atletico abbatte la Juve A Madrid finisce 2-0 - in gol Gimenez e Godin : Nel primo tempo la Var salva la Juve su un rigore inesistente, nella ripresa annulla un gol a Morata. Griezmann centra la traversa al 53’ . Il crollo bianconero nel finale

Quant’è piccola la Juve in Champions League : Allegri e CR7 travolti dalL’Atletico Madrid di Simeone - di buono c’è solo il risultato : Inadeguata. Non ci sono altri termini per commentare la prestazione della Juventus allo stadio “Wanda Metropolitano” di Madrid. Alla fine di buono c’è soltanto il risultato, che lascia aperto il discorso qualificazione. Con un passivo soltanto di 2-0, la Juventus è ancora in corsa. Ma la differenza in campo è sembrata molto più profonda: quasi una partita tra due squadre di diversa categoria. Allegri è riuscito a ...

L’Atletico Madrid ha battuto la Juventus 2 a 0 nella partita di andata degli ottavi di Champions League : L’Atletico Madrid ha vinto 2 a 0 contro la Juventus nella partita di andata degli ottavi di finale della UEFA Champions League. L’Atletico è andato in vantaggio al 78esimo minuto con un gol di José Giménez e ha raddoppiato all’83esimo

Gimenez e Godin - per la Juve sono… (Uru)guay : L’Atletico Madrid smonta i bianconeri : I due giocatori uruguaiani confezionano il 2-0 con cui l’Atletico Madrid stende la Juventus al Wanda Metropolitano, per i bianconeri si fa durissima La prima volta non si scorda mai, non la dimenticherà certamente nemmeno la Juventus. Josè Gimenez e Diego Godin a segno nella stessa partita, una coincidenza mai successa da quanto i due giocatori uruguaiani vestono la maglia dell’Atletico Madrid. AFP/LaPresse Un uno-due ...