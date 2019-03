Giorgio Pasotti | Nicoletta Romanoff mamma attenta e presente Abbiamo un rapporto

Verissimo - anticipazioni del 9 marzo : ospiti Irama - Serena Grandi e Giorgio Pasotti : Sabato 9 marzo un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show di Silvia Toffanin che sta ottenendo Grandi risultati di ascolti nella fascia pomeridiana del sabato pomeriggio di canale 5. A partire dalle 16,10 la conduttrice intratterrà il pubblico in studio e televisivo con diversi ospiti che interverranno nel salotto della trasmissione per raccontare qualcosa di sé e della loro carriera. Attesi nella puntata di sabato 9 marzo, il cantautore ...

Giorgio Pasotti : Il segreto dell’acqua e la sua confessione intima : Verissimo: Giorgio Pasotti rompe il silenzio prima de Il segreto dell’acqua Stasera andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova fiction Il segreto dell’acqua. E il protagonista principale della serie, Giorgio Pasotti, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha voluto svelare il suo più grande desiderio. Quale? Il popolare attore, nella puntata già registrata in questi giorni, ma che andrà in onda domani pomeriggio, ha ...

Giorgio Pasotti sull'ex Nicoletta Romanoff : "E' una madre attenta - ci sosteniamo molto" : I due, che si sono detti addio diversi anni fa, hanno una figlia. Oggi l'attore ha una nuova compagna, l'attrice Claudia...

Giorgio Pasotti a Verissimo parla di Nicoletta Romanoff e della nuova fidanzata : Verissimo: le dichiarazioni di Giorgio Pasotti sull’ex compagna Nicoletta Romanoff Da sempre schivo e riservato, Giorgio Pasotti ha parlato per la prima volta della sua vita privata a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, l’attore ha rilasciato delle dichiarazioni importanti su Nicoletta Romanoff, sua compagna dal 2006 al 2014. “Ho una ex compagna con cui ci […] L'articolo Giorgio Pasotti a Verissimo parla di Nicoletta ...

Il silenzio dell'acqua - Giorgio Pasotti a Blogo : "Andrea Baldini vivrà un conflitto interiore lacerante. L'acqua è il tratto distintivo della serie" (Video) : Giorgio Pasotti è il protagonista de Il silenzio delL'acqua, la nuova serie di Canale 5 che andrà in onda a partire da stasera, venerdì 8 marzo 2019, in prima serata.L'attore bergamasco interpreterà il ruolo di Andrea Baldini, vicequestore di Castel Marciano, piccolo paese nei pressi di Trieste, sconvolto dalla misteriosa sparizione di Laura Mancini, una ragazza di 16 anni. Andrea Baldini si ritroverà costretto a lavorare insieme a Luisa ...

Verissimo - ospiti puntata del 9 marzo : Irama - Serena Grandi e Giorgio Pasotti : Sabato 9 marzo nuovo appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Per la prima volta sarà in studio Giorgio Pasotti, protagonista con Ambra Angiolini della nuova fiction di Canale 5 “Il silenzio dell’acqua” in onda da venerdì 8 marzo. Alessio Boni, tra gli attori de Il nome della rosa su Rai1, ripercorre con Silvia Toffanin la sua lunga carriera e i momenti più significativi della sua vita. Inoltre, ospite dal talk show Irama, ...

Debutta il Silenzio dell'acqua' con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini : la tv dell'8 marzo : Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà "Quarto grado" , condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Attualità, politica e satira saranno protagoniste su La7 dove alle 21.15 ci ...

Il silenzio dell’acqua - Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti poliziotti sulle tracce di una ragazza scomparsa : Giorgio Pasotti, dopo aver dato corpo e voce a Paolo Libero, una delle divise più amate della recente storia televisiva, torna nei panni di un poliziotto, il vicequestore Andrea Bellini: “Un poliziotto completamente differente, più maturo, e nella difficile posizione di dover indagare tra i suoi affetti più cari.” Insieme a Pasotti, protagonista de Il silenzio dell’acqua anche Ambra Angiolini, alla sua prima prova nella ...

Il silenzio dell’acqua : anticipazioni con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti ‘True Detective’ : “Luisa mi piace perché dentro ha un vortice di emozioni che all’esterno non si vedono, sembra fredda invece è passionale. Sono stata così anch’io quando è stato necessario difendermi dai giudizi degli altri” lo dice Ambra Angiolini raccontando il nuovo personaggio che interpreterà ne Il silenzio dell’acqua, la serie che racconta lo strano caso di una ragazza improvvisamente scomparsa in onda su Canale 5 a partire da ...

Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti raccontano'Il silenzio dell'acqua' : "Il silenzio dell'acqua" la nuova crime-serie di canale 5 mette in scena la sparizione di una ragazza in una cittadella di provincia italiana che nasconde troppi segreti oscuri. Una galleria di ...

