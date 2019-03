Atlantia | gruppo che controlla Autostrade chiude in utile il 2018 | “Dividendi per 743

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2019) Il crollo del ponte Morandi pesa per 500 milioni di euro sul bilancio di. Ma non impedisce aldire iline staccare dividendi per un totale di circa 743 milioni. Il denaro finirà in buona parte nelle tasche del mercato (45%) e della famiglia Benetton che possiede il 30% del capitale diattraverso la cassaforte Sintonia. Il resto (25%) sarà spartito fra un gruppetto di soci minori. “Gli oneri e gli accantonamenti connessi alla demolizione e al ripristino del viadotto Polcevera di Genova crollato in data 14 agosto, nonché il complesso degli altri interventi relativi, incidono sull’ebitda (margine operativo lordo, ndr) per 513 milioni” si legge nel comunicato sui risultatidelcheper l’Italia.Come spiega il documento finanziario, il collasso del ponte genovese, che ha causato la morte di 43 persone, ...

Tec_Ambientali : RT @IlPrimatoN: Nuovi indagati tra Sprea e Autostrade per l'Italia (gruppo Atlantia, di proprietà della famiglia Benetton) per il crollo de… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Nuovi indagati tra Sprea e Autostrade per l'Italia (gruppo Atlantia, di proprietà della famiglia Benetton) per il crollo de… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @IlPrimatoN: Nuovi indagati tra Sprea e Autostrade per l'Italia (gruppo Atlantia, di proprietà della famiglia Benetton) per il crollo de… -