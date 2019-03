Biathlon | tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali | il bronzo della staffetta

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Soldier Hollow. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi sempre la migliore : dopo la tappa di Soldier Hollow la miglior tiratrice azzurra in Coppa del Mondo di Biathlon coincide con la leader della classifica generale Lisa Vittozzi, che anche negli Stati Uniti ha sparato con oltre il 90%. Dietro a lei Alexia Runggaldier, la quale però ha sparato molto meno. Scende al di sotto del 90% Dorothea Wierer, che paga un inseguimento molto falloso. Al maschile tutti attorno all’80% gli azzurri, con Lukas Hofer che si ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Canmore. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi oltre il 92% : Il 30/30 fatto registrare a Canmore porta Lisa Vittozzi oltre il 92% di precisione al poligono in stagione in Coppa del Mondo di Biathlon: l’azzurra è la migliore tra le italiane, mentre scende poco al di sotto del 90% Dorothea Wierer. Resta appena sopra tale soglia Alexia Runggaldier, la quale però ha sparato poco più della metà delle volte rispetto alle compagne di squadra. Tra gli uomini invece le percentuali sono più basse e gli ...

LIVE Biathlon - Individuale 12 - 5 km femminile Canmore 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi terza - guadagna su tutte per la classifica! Wierer fallosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km short individual femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore: oggi, giovedì 7, alle ore 22.55 italiane andrà in scena la prima competizione in questo format nella storia del circuito maggiore, con 12.5 km sugli sci e 45″ di penalità per errore. In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : niente sconti per le azzurre - tutte le big sono a Canmore nel gelo polare : Riposo prima dei Mondiali? No grazie. Si era parlato tanto durante la tappa di Anterselva delle possibili rinunce di alcune delle big della Coppa del Mondo alla trasferta americana. Rinuce che alla fine sono state limitatissime, circoscritte alla nazionale svedese e a poche altre atlete di secondo piano ma le più forti a Canmore ci saranno. Tutto sommato meglio così per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi che dunque non avranno particolari svantaggi ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Anterselva. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi davanti a Dorothea Wierer - risale Thomas Bormolini : Sono ai primi due posti nella classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon, ma sono anche tra le migliori per le statistiche al poligono: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sono le migliori al tiro tra le biatlete che hanno sparato oltre 165 colpi (le azzurre, staffette comprese, sono rispettivamente a 272 e 273 tentativi). Tra gli uomini gran bella tappa ad Anterselva per Thomas Bormolini, che ora sfiora l’83% di precisione al ...

Biathlon - Mass Start Anterselva 2019 : Dorothea Wierer - quinto posto pesante! Guadagna su tutte in classifica generale! 11ma Vittozzi : Va alla tedesca Laura Dahlmeier la 12.5 km Mass Start femminile valida per la Coppa del Mondo di Biathlon appena conclusa ad Anterselva, ma l’esito della gara sorride, in ottica classifica generale, alla nostra Dorothea Wierer, che Guadagna su tutte le principali antagoniste. Chiude 11ma Lisa Vittozzi, che proprio nel finale viene scavalcata dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, mentre pagano dazio le slovacche Paulina Fialkova, 16ma, e ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Ruhpolding. Tutte le statistiche. Dati molto simili per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi : Sono molto vicine in classifica di Coppa del Mondo di Biathlon: vanno come un treno sugli sci e sono dei cecchini al poligono. Stiamo parlando di Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, prima e seconda in classifica generale e nei primissimi posti anche per le percentuali al tiro. La lotta tra le due viene vinta per un soffio da Vittozzi, ma entrambe sono oltre il 90%. In casa Italia però la migliore è Alexia Runggaldier, che beffa di un’inezia ...

Biathlon femminile - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019. Azzurre contro tutte : che sfida nella quinta sprint stagionale : Italia contro Resto del Mondo. E’ ormai una dolce abitudine questa per i tifosi azzurri che attendono con ansia la sfida sulla distanza dei 7.5 km che potrebbe lanciare ulteriormente il duo Wierer-Vittozzi nelle prime due posizioni della classifica della Coppa del Mondo. E’ una sprint meno “pesante” del solito, quella in programma domani alle 14.30 in una Ruhpolding avvolta nella neve, perchè non fa da preludio ...

Biathlon - le percentuali al poligono degli azzurri dopo Oberhof. Tutte le statistiche. Lisa Vittozzi oltre il 91% - ottima Wierer : Sorpasso al vertice della classifica interna alla squadra italiana delle percentuali al tiro in Coppa del Mondo di Biathlon dopo la tappa di Oberhof: seppur di un soffio, Lisa Vittozzi scavalca Alexia Runggaldier, mentre è vicinissima anche Dorothea Wierer. Le tre sono Tutte sopra il 90%. percentuali più basse tra gli uomini, che navigano attorno all’80%. NB: nella tabella sono considerate anche le ricariche utilizzate nelle ...