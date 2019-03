Vela | Tita e Banti vincono il premio “Velista dell’anno” per il 2018 Premiata la loro

Stefano Torrese del Trono Over con un’altra. SVelata l’identità : Uomini e Donne Trono Over: Stefano Torrese avvistato con un’altra. Ecco chi è Nelle ultime ore è arrivata una segnalazione su Stefano Torrese del Trono Over insieme a una donna. Il bel cavaliere sarebbe stato beccato in un noto centro commerciale della città meneghina in compagnia di una ragazza molto affascinante di circa vent’anni e dai lunghi capelli biondi. Questo potrebbe far pensare che la storia tra Stefano Torrese e Pamela ...

Alba Parietti : “Due anni fa avrei lasciato tutto per un uomo. Non voglio sVelare la sua identità”. Ma il settimanale Oggi riVela : è Ezio Bosso : “Tutti credono che io ami troppo me stessa, ma la verità è che due anni fa avrei lasciato tutto, lavoro compreso, per dedicarmi a un uomo“, parola di Alba Parietti che confessa al settimanale Oggi, domani in edicola, che era pronta a mollare tutti per scappare con la persona dei suoi sogni: “Non voglio svelare la sua identità per rispetto e per correttezza. Posso solo dirle che è uno straordinario musicista e un uomo ...

Wiko sVela una nuova identità (e due smartphone) a Barcellona : Wiko View3 ProWiko View3 ProWiko View3 ProWiko View3 ProWiko View3 ProWiko View3 ProWiko View3 Wiko View3 Wiko View3 Wiko View3 Wiko View3 Fare prodotti accessibili a tutti, ma (anche) stilosi e performanti. È sempre stata questa la difficile missione di Wiko. A Barcellona, l’azienda di smartphone nata in Francia, non solo ha confermato i suoi buoni propositi, ma li ha anche migliorati. Così al Mobile World Congress, l’annuale fiera (o festa) ...

Monster Jam Steel Titans : Data di uscita sVelata : Alla vigilia di uno dei più grandi eventi delle Monster Jam World Finals, THQ Nordic e Feld Entertainment hanno oggi svelato che Monster Jam Steel Titans sarà presto disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X). Il gioco è completo di tutti i truck, atleti, stadi e acrobazie che rendono Monster Jam il nome più IMPORTANTE nelle corse fuoristrada ed è ora possibile effettuare il pre-order! ...

MotoGp – SVelata l’identità della nuova fidanzata di Iannone : la sexy ex di Philipp Plein tra le braccia del pilota [GALLERY] : Andrea Iannone insieme ad una donna misteriosa a bordo della sua nuova Ferrari: Svelata l’identità della presunta nuova fidanzata del pilota di MotoGp Andrea Iannone ha scatenato la curiosità dei fan dopo aver pubblicato sui social una foto della sua Ferrari con lui a bordo accanto ad una donna misteriosa. Il pilota di MotoGp non ha svelato l’identità della sua nuova presunta fidanzata, che prima dei recenti accadimenti si ...

Iannone - nuova fiamma : Corona sVela l’identità della donna - i dettagli : Iannone pizzicato con una mora misteriosa, Corona svela l’identità della donna e tutti i dettagli della frequentazione: “Già in passato si sono visti” Nella giornata di ieri non è passato inosservato un dettaglio mostrato dallo stesso Andrea Iannone sui social. Il pilota di vasto, pubblicando una foto su Instagram al volante della sua Ferrari 488 Pista, ha […] L'articolo Iannone, nuova fiamma: Corona svela ...

Una perizia fonica riVela l'identità di Liberato : Da un'analisi spettrografica è emerso che la voce di Liberato , il misterioso cantante incappucciato di Napoli, sarebbe perfettamente sovrapponibile a quella di Livio Cori , attuale concorrente del ...

Nuovo lottatore per Mortal Kombat 11 : il trailer ne sVela l’identità : Annunciato da pochissimo, Mortal Kombat 11 torna oggi ad infiammare gli animi degli appassionati di picchiaduro. Gli sviluppatori di NetherRealm Studios e il publisher Warner Bros. Games hanno infatti pubblicato un Nuovo trailer dall'altissimo tasso di violenza. Infarcito per altro da una buona dose di gore, così come vuole la tradizione del fortunato franchise. Il video, visibile in calce, introduce un Nuovo personaggio nel roster del ...

Il battle royale dei creatori di Titanfall sembra realtà : Apex Legends verrà sVelato oggi in una diretta : Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di alcuni rumor riguardanti Apex Legends, un misterioso progetto che forse potrebbe essere lanciato nella giornata di oggi. Al di là delle voci di corridoio abbiamo una conferma: il progetto sarà svelato in una diretta odierna.Ma andiamo con ordine. Secondo i rumor nella giornata di oggi Respawn Entertainment dovrebbe lanciare sul mercato un battle royale free-to-play dedicato all'universo di ...

Caltanissetta - due pm che indagavano sulla latitanza di Messina Denaro a processo per riVelazione di segreto : Due magistrati che hanno dato la caccia a Matteo Messina Denaro finiranno a processo per rivelazione di segreto d’ufficio. Si tratta di Maria Teresa Principato e Marcello Viola, all’epoca rispettivamente procuratore aggiunto della Dda di Palermo e procuratore capo di Trapani. La prima ha coordinato le indagini sulla cattura del latitante ricercato dal 1993, mentre il secondo è stato a capo dell’ufficio inquirente trapanese fino ...

Bonafede - esposto dei penalisti : video su Battisti riVela identità agente : Dalla polemica si passa ai fatti: la Camera Penale di Roma è pronta a presentare un esposto sul video pubblicato sul profilo Facebook del ministro della giustizia, Alfonso Bonafede , in cui si ...

Arresto Battisti - polemiche per il video di Bonafede riVelata identità agente. Il cardinale Becciu 'Non risvegliare istinti forcaioli' : ROMA. L'arrivo in Italia di Cesare Battisti dopo l'Arresto in Bolivia trasformato in uno show e il video diffuso dal ministro Bonafede continuano a scatenare polemiche e a creare imbarazzo. Due giorni ...

