La quaresima del reddito di cittadinanza Sollievo fra i 5 stelle per l' avvio ordinato

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Negli uffici postali non ci sono state lunghe code né attese infinite, i Caf non sono stati presi d'assalto e le procedure via Internet, con eccezione di un intoppo durato un paio d'ore, non hanno registrato criticità particolari. È scivolato via così, in maniera ordinata, il d-day deldi, con l'della presentazione delle domande.I numeri li ha dati Luigi Di Maio: seimila richieste online, 29mila alle Poste fino alle 14. Questi numeri dicono che lo start ha registrato un consenso sostenuto, ma anche che non essendo un click day - cioè oggi o mai più - non c'era motivo per aspettarsi un overbooking. Gli stessi numeri tengono nella loro pancia un altro significato. Politico. Piace e soprattutto serve ai 5per rimettere la testa fuori dall'acqua che è arrivata al collo. Tav, legittima difesa, ...

