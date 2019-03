Cambiamenti climatici e trasporto aereo | il Parlamento Europeo pensa a una tassa su

Uecoop : 8 italiani su 10 preoccupati dalle conseguenze dei Cambiamenti climatici : “Quasi 8 italiani su 10 (77,5%) sono molto o abbastanza preoccupati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici“: è quanto emerge da una elaborazione di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Eurispes in riferimento agli ultimi dati Istat che mostrano un incremento del 2,3% degli investimenti ambientale delle imprese industriali fino a 1.437,3 milioni di euro. “Esiste nella società italiana uno zoccolo duro a forte ...

Ambiente - Cambiamenti climatici : Cesena vuole tagliare il 40% di CO2 : I cambiamenti climatici riguardano tutti e Cesena non vuole farsi trovare impreparata. Per questo ha messo a punto una strategia: quella contenuta nel Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (Paesc), che definisce obiettivi ed azioni da seguire da qui al 2030 per ridurre la produzione di CO2 del 40% rispetto al 2012 ed adattare la citta’ ai cambiamenti climatici. Il piano e’ stato redatto in collaborazione con ...

Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio : Cambiamenti climatici - prevenzione - manutenzione - cantierabilità dei progetti : “Con il varo del Piano Nazionale per la Sicurezza del Territorio ProteggItalia si aprono importanti opportunità per quella, che è una condizione fondamentale per il futuro anche economico del Paese: aumentare la resilienza delle comunità ai tempi dei cambiamenti climatici, mettendole in Sicurezza dai rischi idrogeologici attraverso la realizzazione di utili, quanto indispensabili infrastrutture.” A dichiararlo è Francesco Vincenzi, Presidente ...

Cambiamenti climatici e gas serra : un nuovo metodo permette di riconvertire l’anidride carbonica in carbone : Il problema delle emissioni inquinanti è una cosa ben nota, difatti la correlazione ai Cambiamenti climatici non è più una mera ipotesi. Ma una nuova ricerca apre uno scenario particolarmente incoraggiante: il gruppo di ricerca guidato dalla RMIT University di Melbourne, in Australia, che ha sviluppato questa tecnica, è riuscita infatti a convertire efficacemente delle particelle di gas CO2 in particelle solide di carbonio. Lo studio pubblicato ...

Lotta ai Cambiamenti climatici : per gli italiani gli investimenti internazionali sono uno strumento chiave : La Banca europea per gli investimenti (BEI), in collaborazione con YouGov – società internazionale di analisi dell’opinione pubblica – ha pubblicato oggi la quarta edizione dell’indagine della BEI sul clima, sondaggio che analizza come i cittadini percepiscono i cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Cina. Il quarto pacchetto di risultati si concentra su come i cittadini dell’UE percepiscono gli ...

Lombardia : Pirellone boccia risoluzione su Cambiamenti climatici : Milano, 26 feb. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale della Lombardia ha bocciato nella seduta di oggi la risoluzione sui cambiamenti climatici, relatore il presidente della commissione Ambiente, Riccardo Pase, Lega. Sul documento, che è stato oggetto di un dibattito per tutta la giornata, in votazio

Cambiamenti climatici - Inguscio (CNR) : “Non è mai troppo tardi per intervenire - per arginare il fenomeno” : “Non è mai troppo tardi per intervenire, per arginare il fenomeno dei mutamenti climatici“: lo ha dichiarato oggi il presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Massimo Inguscio, a margine del convegno sul tema “Ambiente, clima e prospettive di sviluppo del Mediterraneo” che si è svolto presso l’università degli studi “Parthenope” di Napoli. “La scienza non può che essere ottimista però ...

Agroinnova : le piante raccontano i Cambiamenti climatici : Torino, 22 feb., askanews, - Si chiamano fitotroni e potrebbero essere paragonati a macchine del tempo: mostrano infatti gli effetti dell'aumento della CO2 e della temperatura sulle piante.L'obiettivo ...

Estinto in Australia un mammifero - il primo caso dovuto ai Cambiamenti climatici : L'esecutivo sostiene che si tratta del primo mammifero al mondo scomparso a causa dei 'cambiamenti climatici indotti dall'uomo'. Una decisione 'da non prendere alla leggera', ha dichiarato Geoff ...

E' un roditore il primo mammifero estinto per i Cambiamenti climatici : Questo mammifero, uno dei più isolati del mondo, già alcuni anni fa era però stato dichiarato vicino all'estinzione dai biologi dell'Università del Queensland che avevano indicato, fra le cause ...

I Cambiamenti climatici sono realtà : confermata la prima estizione di un mammifero per causa umana : E’ stata confermata dal governo australiano la prima estinzione nota di un mammifero riconducibile ai cambiamenti climatici indotti dall’uomo. Lo ha rivelato Melissa Price, ministro australiano dell’Ambiente, dichiarando che lo status del melomys di Bramble Cay, piccolo roditore originario della più settentrionale delle isole australiane, è cambiato passando da “in via di estinzione” a “estinto”. La ...

Questo topo australiano è il primo mammifero estinto a causa dei Cambiamenti climatici indotti dall'uomo : L'esecutivo sostiene che si tratta del primo mammifero al mondo scomparso a causa dei 'cambiamenti climatici indotti dall'uomo'. Una decisione 'da non prendere alla leggera', ha dichiarato Geoff ...

Clima : con i Cambiamenti climatici infezioni alimentari più frequenti : Fra gli effetti dei cambiamenti Climatici ci potrebbe essere anche un aumento delle infezioni di natura alimentare, causato da un aumento degli insetti che trasportano i microrganismi responsabili. Lo suggerisce uno studio canadese pubblicato dalla rivista Royal Society Open Science. I ricercatori delle università di Guelph e di Toronto sono partiti dai risultati di uno studio precedente che ha dimostrato che le mosche, uno dei principali ...

Clima : gli indigeni preziosi alleati nella lotta ai Cambiamenti climatici : I popoli indigeni come preziosi alleati nel contrasto ai disastrosi effetti del cambiamento Climatico. E’ partito da qui il quarto Forum Internazionale dei Popoli indigeni, che si e’ chiuso nel pomeriggio all’Ifad. I rappresentanti di 30 Paesi chiedono ai governi delle nazioni sviluppate di riconoscere i contributi delle comunita’ indigene nella lotta contro il surriscaldamento del pianeta e nel sostegno allo sviluppo ...